Vous pouvez dès maintenant chasser The Mandalorian à la prime dans le nouveau mode à durée limitée de Fortnite

Fortnite, le jeu épique de bataille royale, a un nouveau défi pour les joueurs: affronter le Mandalorian de « Star Wars » pour gagner un parapluie en acier Beskar.

Le mode à durée limitée Mando’s Bounty – disponible jusqu’au 9 février – vous permet de combattre le tristement célèbre chasseur de primes en solo ou en petits groupes, selon ce que vous préférez.

« Jouez en solo ou avec d’autres, collectez des crédits galactiques en éliminant la cible de votre Bounty Puck ou de tout adversaire que vous voyez », Epic Games, créateur de Fortnite dit dans une feuille de conseils pour les joueurs . « Le premier à atteindre l’objectif de crédit remporte le match – en supposant qu’ils peuvent d’abord faire leurs preuves contre Mando, bien sûr. Tous les joueurs commencent avec trois vies. C’est le chemin. »

Bien que Fortnite lui-même soit gratuit, vous pouvez débloquer du contenu Battle Pass supplémentaire de deux manières: un abonnement mensuel avec des skins exclusifs (11,99 USD) ou l’achat d’un abonnement de saison de base pour 950 V-Bucks, l’équivalent en devise Fortnite d’environ 9 USD.

Image 1 sur 3 Apportez-les au froid et vous pourrez gagner le parapluie Beskar dans Mando's Bounty, le mode à durée limitée sur le thème de Star Wars de Fornite. (Crédit d'image: Epic Games) Image 2 sur 3 Apportez-les au froid et vous pourrez gagner le parapluie Beskar dans Mando's Bounty, le mode à durée limitée de Fornite sur le thème de Star Wars. (Crédit d'image: Epic Games) Image 3 sur 3 Apportez-les au froid et vous pourrez gagner le parapluie Beskar dans Mando's Bounty, le mode à durée limitée sur le thème de Star Wars de Fornite. (Crédit d'image: Epic Games)

Quelques-uns d’entre nous à 45secondes.fr ont essayé le Mando LTM mercredi (3 février) et ont heureusement réussi à gagner lors de notre deuxième essai en trios. Nous avons trouvé que c’était un défi modéré, et un peu plus facile que d’essayer d’éliminer Predator – l’un des plus grands ennemis de la saison, dont la défaite vous aide à gagner une série de défis cosmétiques Predator.

En mode Mando, tous les joueurs reçoivent un fusil d’assaut et un fusil de chasse à levier en entrant dans le match, au lieu d’avoir à chercher des armes au début comme Fortnite le fait habituellement. Il semble y avoir un pourcentage élevé d’armes bleues (rares) disponibles sur la carte, bien que votre kilométrage puisse varier.

Epic recommande: « Les chasseurs qui vous ciblent, vous et d’autres joueurs, détiennent le meilleur butin, alors sortez-les pour accumuler vos crédits et votre arsenal. » Mais vous voudrez peut-être passer quelques minutes à saisir tout l’équipement que vous pouvez en premier, car la concurrence s’intensifie une fois que The Mandalorian arrive.

D’autres clins d’œil à « Star Wars » dans ce mode de jeu incluent la musique sur le thème « Star Wars » dans le bus de combat qui vous amène à la carte Fortnite, un emplacement de Kit’s Cantina au milieu du désert et un motif « Bounty Royale » ( y compris un masque Mando) qui clignote à l’écran pour le joueur ou l’équipe gagnante.

Le Mando est déjà un grand personnage dans Fortnite de cette saison, qui permet aux joueurs pour la première fois de cibler d’autres joueurs en utilisant des primes en jeu . Mando est le premier skin que vous débloquerez au niveau 1, et vous pouvez construire le Beskar sur son costume en complétant des défis spéciaux dans le jeu. Atteindre le niveau 100 débloquera Baby Yoda comme votre « back bling » (ou sac à dos). Dans le mode PVP normal de Fortnite, vous pouvez également trouver Mando gardant son vaisseau, le Razor Crest – soyez juste prudent si vous vous approchez de lui.

Image 1 sur 2 Légendes de la science -fiction, le Predator, le Terminator T-800 et Sarah Connor sont arrivés à Fortnite. (Crédit d’image: Epic Games) Image 2 de 2 Légendes de la science-fiction, le Predator, le Terminator T-800 et Sarah Connor sont arrivés à Fortnite. (Crédit d’image: Epic Games)

Il semble que les fans de science-fiction « aient parlé » au sein de l’équipe de créateurs de Fortnite ces derniers mois, car il y a eu beaucoup de plaisir inter-franchise dans le jeu. La finale de la saison sur le thème de Marvel de l’année dernière a vu Des bus de combat volant dans l’espace contre le Galactus dévorant le monde , qui venait vers l’île depuis des semaines. Une ancienne intrigue secondaire de l’astronaute a dominé la pièce de l’été dernier.

Plus tôt ce mois-ci, d’autres favoris de la science-fiction – l’extraterrestre Predator, le T-800 Terminator et Sarah Connor de style T2 – ont également rejoint les rangs de Fortnite en tant que skins de joueurs.

Et de nombreux objets spatiaux apparaissent régulièrement dans le magasin Fortnite et à chaque passe de saison, récompensant les joueurs de longue date avec une bibliothèque de contenu spatial qu’ils peuvent utiliser à tout moment. Mon favori est la peau de Galaxia qui a ouvert le service d’abonnement de Fortnite à la fin de l’année dernière.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.