Hasbro est une version non sexiste de Mr Potato Head

Une version neutre de Mr Potato Head, appelée Potato Head, arrive dans un magasin de jouets près de chez vous.

Le jouet populaire pour enfants, qui joue dans le Histoire de jouet franchise aux côtés de sa femme Mme Potato Head, est connue pour ses lunettes, sa bouche et son nez amovibles. Il y a même maintenant un jouet pour bébé Potato Head. Eh bien Hasbro, les créateurs de M. Potato Head, ont maintenant confirmé qu’ils déploieraient une version non sexiste de M. Potato Head à l’automne 2021 dans le but d’être plus inclusif.

« Hasbro s’assure que tous se sentent les bienvenus dans le monde de Potato Head en supprimant officiellement le Mr du nom de marque et du logo de Mr Potato Head pour promouvoir l’égalité des sexes et l’inclusion », ont déclaré les fabricants de jouets dans un communiqué à CNN.

M. Potato Head se refait une beauté neutre. Image: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, @Hasbro via Twitter

«En offrant un jouet qui existe en dehors de la binaire de l’homme et de la femme, Hasbro aide les enfants à voir simplement les jouets comme des jouets, ce qui les encourage à être leur authenticité en dehors des pressions des normes de genre traditionnelles», a déclaré Rich Ferraro, un porte-parole du groupe de défense des LGBTQ GLAAD.

Cette décision intervient alors que les fabricants de jouets tentent de devenir plus inclusifs pour attirer les consommateurs modernes. Barbie, qui est fabriquée par Mattel, a récemment publié des poupées Barbie plus inclusives, dont une avec un état de la peau vitiligo, une en fauteuil roulant et une avec un membre prothétique.

Néanmoins, les nouvelles de Potato Head ont provoqué une réaction extrêmement mitigée en ligne.

Ma partie préférée de tout ce truc de M. Potato Head est de regarder des gens comme Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene perdre leur merde sur une pomme de terre en plastique qui stocke ses propres parties du corps dans son cul. – Meredith Lee (@ meralee727) 26 février 2021

J’ADORE la situation de genre de Potato Head parce que c’est une chose qui ne dérange littéralement QUE les personnes âgées qui n’en sont pas affectées. La farce ultime sans victime. Comme quand Tom Green a collé du pain sur sa tête ou autre chose. Pas de raison de s’énerver mais les gens de la banque sont énervés – Rocco Botte (@rocco_botte) 26 février 2021

Je me fiche de ce qu’ils appellent M. Potato Head: je ne veux juste pas qu’il dirige le pays – Le renouveau anarchiste raté (@failedanarchist) 26 février 2021

Quand nous étions petits, mon frère, ma sœur et moi avons juste jeté tous les trucs de Mr & Mrs Potato Head dans une boîte, donc nous avions des pommes de terre non binaires. – Diana Butler Bass (@dianabutlerbass) 26 février 2021

Enfin, la poupée Potatohead neutre me permet – une personne trans avec un corps en forme de pomme de terre – de me sentir représentée – Boulanger en chef de l’abbaye de Redwall (@JuliaFtacek) 26 février 2021

Ne vous inquiétez pas, M. et Mme Potato Head sont toujours là pour rester, a confirmé Hasbro. Un tweet à partir du compte officiel lisez: « Tenez que Tot – votre spud principal, M. POTATO HEAD ne va nulle part! Alors qu’il a été annoncé aujourd’hui que le nom de marque et le logo POTATO HEAD abandonnent le » MR « . Je suis fier de confirmer que M. et Mme. POTATO HEAD ne vont nulle part et resteront M. et Mme. POTATO HEAD. «

