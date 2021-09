Hideo Kojima partage l’idée d’un jeu qui change en temps réel

En ce qui concerne les jeux vidéo et les limites qu’ils peuvent atteindre dans la gestion de la narration et du gameplay, s’il y a quelqu’un qui peut être considéré comme un véritable expert en la matière, c’est Hideo Kojima, réalisateur et producteur responsable de certains des les titres les plus populaires et intéressants qui nous sont parvenus au cours des 30 dernières années.

Le père de la saga « Metal Gear » est considéré par beaucoup comme une sorte de « gourou » quand il s’agit de la portée du jeu vidéo en tant que moyen de divertissement, donc ses opinions sur l’idée d’un titre qui « changent en temps réel » selon les actions et décisions du joueur.

Lors d’une conversation avec le magazine japonais Anan, Kojima-san a parlé de ses intentions de garder à jour ses contributions au support de jeu vidéo, en utilisant comme exemple « Boktai », un jeu de chasse aux vampires dans lequel il a travaillé avec Konami pour la Game Boy. dans lequel elle a mis en œuvre une technologie considérée comme « nouvelle » lors de son lancement.

« Je veux créer un jeu qui change en temps réel. Bien qu’il y ait des gens de différents foyers et métiers en même temps, ils jouent tous de la même manière. Je veux que le jeu change en fonction de ce que vit cette personne et de cette perspective unique. » fit remarquer Kojima.

Dans « Boktai », le capteur de lumière solaire était utilisé dans la Game Boy Advance pour que le joueur puisse recharger son arme avec laquelle il tue ses ennemis, en plus d’utiliser le temps réel dans lequel se trouvait le joueur pour simuler l’avancée du soleil sur le carte du jeu, un système qui, selon Kojima, relie directement les actions de la vie réelle à celles du jeu.

Hideo Kojima explore également l’idée que les joueurs deviennent de plus en plus créatifs : « Dans le passé, il y avait des créateurs, des joueurs et des critiques, mais maintenant il y a des joueurs professionnels et des commentateurs de jeux et encore plus récemment, des photographes de jeux. Je fais le terrain de jeu et tout le monde y joue ».

Hideo Kojima est également un amoureux connu du format physique dans n’importe quel support de divertissement. A travers son compte Twitter, il a récemment fait part de son inquiétude face à la numérisation des médias et à la disparition du format physique, qui mettrait fin à l’ère du collectionneur.