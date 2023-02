Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid sont vus dans un restaurant après des rumeurs de séparation

Supplémentaire

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont été aperçus ensemble lors d’un dîner à Milan.

©Getty ImagesAprès des rumeurs de rupture présumée, Gigi Hadid et DiCaprio ont été vus à Milan

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont été vus en train de dîner dans un restaurant en Italie cette semaine, après des rumeurs sur la fin de leur prétendue relation, selon divers rapports.

Les tabloïds et TMZ et PageSix rapporté que l’acteur et le mannequin ont fréquenté la Casa Ciprianidans Milan ce jeudi. Selon les témoins cités par les deux tabloïds, l’acteur et le mannequin sont arrivés sur les lieux quasiment en même temps et ils sont partis à seulement 10 minutes d’intervalle.

+ Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio sont-ils en couple ?

Le mannequin et l’acteur n’ont pas assisté à un rendez-vous de couple, car selon les rapports, en réalité a assisté à la célébration de l’anniversaire d’Edward Enninful, rédacteur en chef de UK Vogue qui a réuni environ 20 célébrités, telles que Kendall Jenner et Dakota Johnson.

Une source a déclaré aux deux médias que l’actrice oscarisée et le mannequin se sont assis dans un bar privé pour discuter avant le dînerbien qu’ils se soient tendus une fois qu’ils ont remarqué les paparazzi.

Gigi et Leo auraient quitté le restaurant à seulement 10 minutes d’intervallemais avec des plans complètement différents, car Hadid serait rentré chez lui pour se reposer tandis que DiCaprio a été vu avec un ami pour faire la fêteassuré PageSix.

C’était en septembre 2022 lorsqu’il a été rapporté que DiCaprio sortait avec Hadid, bien que des sources aient assuré que les deux avaient pris les choses facilement et que Gigi se concentre sur sa carrière et son bébéPour ce que « il n’a pas l’énergie pour s’en prendre à Leo. Sa routine est trop pour elle« , assuré PageSix.

TMZ a rapporté que juste un jour avant qu’il ne soit pris avec Hadid, DiCaprio a été vu avec le mannequin Josie Redmond on ne sait donc pas s’il a une relation avec Josie, avec Gigi ou s’il s’agit de simples amitiés.

