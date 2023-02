Le quartier général secret débarque à Star+ avec Owen Wilson et Walker Scobell

Étoile+

Le quartier général secret est désormais disponible sur Star+.

©Étoile+The Secret Barracks a été créé en 2022 et a déjà atteint la plateforme de streaming Star +

Owen Wilson, Michael Peña et Walker Scobell ont fait équipe dans un film d’action intitulé la caserne secrètequi est déjà disponible via Star+ et ici nous vous donnons tous les détails.

Le film suit Charlie et ses amis, qui traînent après l’école et découvrent le quartier général du super-héros le plus puissant du monde sous leur maison.mais découvrir que l’espace apportera de nouvelles menaces auxquelles les jeunes devront faire face.

« Lorsque les méchants attaquent, ils doivent former une équipe pour défendre le quartier général et sauver le monde.« , souligne le synopsis de la cassette parvenue à Star+ ce 24 février.

Le film dans le genre comédie-action met en vedette Owen Wilsonqui joue Jack Kincaid, ainsi que michael péna dans le rôle d’Ansel Argon et Walker Scobellcomme Charlie Kincaid.

Le casting du film le complète Momona Tamada (Maya Monroe) Jesse Williams (Sean Irons) et Abby James Witherspoon (Lizzie). Le film a été réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost et produit par Jerry Bruckheimer et Chad Oman et Orlee-Rose Strauss.

