Selena Gomez dit adieu aux réseaux sociaux pour une rumeur avec Kylie Jenner, qu’est-ce que ses sourcils ont à voir là-dedans ?

La chanteuse a annoncé qu’elle se retirerait des réseaux sociaux, après qu’une rumeur ait émergé impliquant Kylie Jenner et Hailey Bieber.

©Getty ImagesSelana Gomez va se retirer des réseaux sociaux à cause d’une rumeur autour de ses sourcils

La chanteuse et femme d’affaires de 30 ans Selena Gomez a annoncé qu’elle se retirerait des réseaux sociaux, après la diffusion d’une rumeur impliquant Kylie Jenner et Hailey Bieber.mais, que font les sourcils de l’interprète de calmer?

Et c’est qu’il y a quelques jours, à travers une diffusion en direct sur TikTok, La fondatrice de Rare Beauty a déclaré qu’elle s’était beaucoup fait sourciller par accident et c’est justement cette déclaration qui a déclenché les rumeurs d’un nouveau combat.

Sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, les utilisateurs ont accusé Kylie Jenner d’avoir mis en ligne une histoire où ses sourcils étaient visibles et d’écrire « Était-ce un accident? », suivi d’une autre histoire sur Instagram où l’accent était mis sur elle et les sourcils de Hailey Bieber, l’ex-petit ami de Selena et le mari actuel de Hailey.

Vu les rumeurs d’un nouveau combat, Selena a dit que c’était trop pour quelqu’un de son âge, alors elle prenait une pause de ses réseaux sociaux..

« J’aime qui je suis et oui, je vais faire une pause dans les réseaux sociaux parce que cela me semble idiot. J’ai 30 ans, je suis trop vieux pour ces choses, mais je les aime et je les verrai plus tôt que tard« , a déclaré Selena pendant le direct sur TikTok.

Les rumeurs d’attaques de Kylie Jenner contre Selena Gomez ont éclaté après Kylie (fondatrice de Kylie Cosmetics) a été détrônée comme la femme avec le plus de followers sur Instagram par Selena Gomezce qui a amené les fans du chanteur à relier les points.

L’utilisateur dedicately.Yours a partagé une vidéo avec plus de 5 millions de vues affirmant que Kylie se souciait probablement beaucoup du nombre de suiveursmais Kylie a répondu.

Dans Devotly.Yours vidéo, Kylie a assuré qu’il ne s’agissait pas d’intimidation ou de commentaires négatifs envers Selena et a déclaré qu’elle n’avait jamais vu les publications de Gomez à propos de ce qui s’était passé ses sourcils.

« Les gars, vous faites quelque chose là où il n’y en a pas. Il est idiotJenner a souligné. Et une déclaration similaire a été faite par Selena, qui a dit que tout cela était inutile et qu’elle est fan de Kylie.

En fait, Kylie et Selena ont plusieurs choses en commun, par exemple, posséder une marque de maquillage. De plus, Kylie Jenner compte 380 millions d’abonnés sur Instagram, tandis que Gomez en compte 382 millions, ce qui en fait les femmes qui en ont le plus. suiveurs sur ce réseau social.

