"Rogers : la comédie musicale" Les écrivains aimeraient écrire une comédie musicale Marvel complète

On dirait que les conservateurs/compositeurs de Rogers : la comédie musicale thème qui a joué dans le premier épisode de la série Disney+ Oeil de faucon veut étendre ce nombre d’un petit passage à une production entière de Broadway. Dans une discussion avec Divertissement hebdomadaire, lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageraient un jour de faire une comédie musicale Marvel, les auteurs-compositeurs Marc Shaiman et Scott Wittman n’ont pas tardé à admettre qu’ils adoreraient. Wittman a dit,

« Bien sûr ! Demandez aux gens de commencer à appeler Kevin au téléphone et de lui dire. »

Les auteurs-compositeurs ont révélé qu’ils avaient tous les deux une approche différente du concept de numéro musical, ce qui était une première pour MCU; Cependant, Shaiman était juste ravi d’impressionner son mari qui est apparemment un grand fan de Marvel.

« Nous avons pensé, c’est une idée folle et nous devons absolument le faire. « Nous avons pensé, c’est une idée folle et nous devons absolument le faire} – Shaïman

Rogers : la comédie musicale, bien qu’il n’ait duré que cinq minutes dans le premier épisode de Marvel Studios Oeil de faucon, mais ce récit fictif de la bataille de New York au sein de l’univers cinématographique Marvel a eu un impact déterminant sur la vie des personnes dans le MCU après la fin du jeu. L’idée d’avoir ce script défectueux (dans lequel Ant-Man a été ajouté à Battle of New York) présenté dans un format musical était de montrer comment les gens de l’univers cinématographique partagé de Marvel perçoivent les événements qui se passent autour d’eux et comment ils s’adaptent à ce nouveau monde comprenant des surhumains vivant parmi eux. Le nombre montre comment ces histoires de super-héros sont devenues comme des légendes mythiques alors que les gens ont transmis un mélange de réalité et de ouï-dire au fil des ans aux générations futures. C’est le reflet de la façon dont les gens vivent et voient le monde de l’univers cinématographique Marvel.

Wittman explique cela en une seule phrase et il semble tout à fait pertinent comme il le dit,

« Ils [the people within the MCU’s fictional setting] n’allez pas au cinéma ; Ils le vivent. »

Rogers : la comédie musicale place également Clint Barton dans cet endroit étrange et inconnu du MCU post-Endgame. Le spectacle interprète clairement mal les événements réels et prend une certaine liberté pour façonner ces événements dans un souci de divertissement, ce qui rend Barton mal à l’aise et désintéressé. Cela reflète vraiment le changement et l’écart entre le présent et le moment où les Avengers ont été créés pour la première fois, tout en rendant Barton sceptique quant à son rôle dans cette nouvelle ère.

« Il est important pour le personnage de Hawkeye de regarder cet événement qui a été une partie si importante de sa vie et de se sentir légèrement mal à l’aise comme ‘qu’ont-ils fait à mon monde ? »

– Wittmann.

Rogers : la comédie musicale a agi comme une antithèse des souvenirs des gens sur l’invasion de Chitauri, alors que nous avons vu le véritable témoignage de la bataille à travers une jeune Kate Bishop qui perd son père dans ce combat le même jour. D’une part, l’événement devient une sorte de séquence de bataille divertissante à travers la chanson, tandis qu’il devient une source d’inspiration pour Kate. Bien que la comédie musicale reste à l’écran sous la forme d’une chanson, elle a son propre impact sur l’histoire globale.

Vous pouvez diffuser la chanson présentée dans Rogers : la comédie musicale titré Sauvez la ville sur YouTube que les auteurs-compositeurs Wittman et Shaiman appellent l’acte I de leur comédie musicale Marvel complète souhaitée. Il ne verra peut-être jamais le jour, mais les auteurs ont beaucoup de choses en tête sur la façon dont ils peuvent étirer cette chanson en quelque chose de plus grand.

Il y a un million de choses que vous pourriez créer dans une comédie musicale Marvel, en particulier avec Steve Rogers. Le fait qu’il existe également dans les années 40 nous permettrait d’écrire de nombreux genres différents, de sorte que toute l’histoire de Marvel se déroulerait sur des décennies. Ce serait un plaisir de pouvoir le faire. Mais pour l’instant, nous sommes juste extrêmement enthousiasmés par la façon dont la série est sortie.

Souhaitez-vous assister à un long métrage musical étendu basé sur Rogers : la comédie musicale? Dites le nous dans les commentaires!





