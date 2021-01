Ant-Man 3 arrive en 2022, Michael Douglas déclare que Hank Pym est de retour

Michael Douglas se prépare actuellement pour Ant-Man et la guêpe: Quantumania. L’acteur de Hank Pym a également annoncé que le film devrait sortir en salles en 2022. La suite de Ant-Man et la guêpe a été officiellement annoncé en décembre 2020, bien qu’il soit en développement depuis 2019. Outre Douglas, Ant-Man 3 verra le retour de Michelle Pfeiffer, Paul Rudd et Evangeline Lilly. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, tandis que Pays de LovecraftJonathan Majors jouera Kang the Conqueror.

Il semble que Michael Douglas est très enthousiaste de reprendre le travail avec l’univers cinématographique Marvel. «Il est temps de faire pousser la barbiche», a écrit Douglas sur les réseaux sociaux. « Hank Pym est de retour! Ant-Man et la guêpe: Quantumania à venir en 2022! « L’acteur a associé son enthousiasme à une image de lui-même en tant que Hank Pym dès le premier L’homme fourmi Versement. Une date de sortie en 2022 pour le troisième film avait été annoncée, mais non confirmée par Marvel Studios.

Quant aux autres membres de la distribution qui reviennent, on pense que Michael Peña reviendra en tant que Luis dans Ant-Man et la guêpe: Quantumania. Il est également prévu, bien que non confirmé, que Judy Greer revienne alors que Maggie et Bobby Cannavale reviendront en tant que Jim Paxton. À la fin de l’année dernière, Cannavale n’était pas sûr de revenir, notant: « J’espère que je serai dedans. Je ferais mieux d’y être. Je dois prendre mon téléphone et appeler Paul tout de suite en fait … . « Le réalisateur Peyton Reed a eu les mains pleines avec The Mandalorian, qui était en grande partie une affaire secrète. Il va maintenant passer les vitesses au MCU.

Si Ant-Man et la guêpe: Quantumania finit par sortir en salles en 2022, ce sera une année chargée pour Marvel Studios. Docteur Strange dans le multivers de la folie, Capitaine Marvel 2, Panthère noire 2, et Thor: l’amour et le tonnerre sont tous prêts à sortir en 2022. Cependant, tout cela pourrait changer dans les prochains mois, car des rumeurs tournent déjà à propos de Veuve noire être repoussé à nouveau, ce qui signifie que le Éternels le film sera également probablement repoussé. Éternels serait probablement repoussé jusqu’en 2022, ce qui signifie que certains des films susmentionnés seront également déplacés.

De toute évidence, rien n’a été confirmé en ce qui concerne un remaniement de la date de sortie du MCU. Cependant, ce qui reste clair, c’est le fait que Marvel Studios a actuellement de nombreux projets en cours, y compris leurs émissions Disney +. Les fans de MCU apprécient actuellement WandaVision, qui est le premier nouveau matériel du studio depuis 2019 Spider-Man: loin de chez soi. La prochaine étape est Le faucon et le soldat de l’hiver, puis le Loki séries. Au moment d’écrire ces lignes, le standalone tant attendu Veuve noire le film est toujours sur la bonne voie pour sortir en mai. Vous pouvez consulter le post officiel Instagram de Michael Douglas sur le début du travail sur Ant-Man et la guêpe: Quantumania au dessus de.

