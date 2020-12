Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une série d’objets magiques (Pt 13)

Le chaudron de tout de Tasha est le dernier livre de D&D, et a dominé la discussion dans le dessus de la table communauté depuis des mois maintenant. L’expansion de WOTC ajoute de nouvelles sous-classes, des exploits, des règles de création de personnage, des objets magiques et plus encore!

Si vous n’avez pas encore vu notre couverture de TCoE, c’est un excellent moyen de rester au courant. L’article ci-dessous couvrira les objets magiques Lifewell Tattoo, Lyre of Building et Masquerade Tattoo.

Tatouage Lifewell

Objet merveilleux (tatouage), très rare (nécessite une harmonisation)

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage magique présente des symboles de vie et de renaissance.

Harmonisation du tatouage – Pour vous accorder sur cet élément, vous maintenez l’aiguille sur votre peau à l’endroit où vous voulez que le tatouage apparaisse, en appuyant sur l’aiguille tout au long du processus de mise en harmonie. Lorsque l’harmonisation est terminée, l’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau. Si votre harmonisation avec le tatouage se termine, le tatouage disparaît et l’aiguille réapparaît dans votre espace.

Résistance nécrotique – Vous avez une résistance aux dégâts nécrotiques. Ward de la vie. Lorsque vous seriez réduit à O points de vie, vous tombez à 1 point de vie à la place. Une fois utilisée, cette propriété ne peut plus être utilisée jusqu’à l’aube suivante.

Lyre du bâtiment

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un barde)

Tout en tenant cette lyre, vous pouvez lancer la réparation comme une action. Vous pouvez également jouer la lyre en réaction lorsqu’un objet ou une structure que vous pouvez voir à moins de 300 pieds de vous subit des dégâts, ce qui le rend immunisé à ces dégâts et à tout autre dommage du même type jusqu’au début de votre prochain tour. De plus, vous pouvez jouer la lyre comme une action pour lancer Fabriquer, Déplacer la Terre, Passerelle ou Invoquer Construire, et ce sort ne peut pas être jeté à nouveau jusqu’à l’aube suivante.

Tatouage De Mascarade

Objet merveilleux (tatouage), commun (nécessite une harmonisation)

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage magique apparaît sur votre corps comme tout ce que vous désirez.

Harmonisation du tatouage – Pour vous harmoniser avec cet élément, vous maintenez l’aiguille sur votre peau à l’endroit où vous voulez que le tatouage apparaisse, en appuyant sur l’aiguille tout au long du processus de mise en harmonie. Lorsque l’harmonisation est terminée, l’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau. Si votre harmonisation avec le tatouage se termine, le tatouage disparaît et l’aiguille réapparaît dans votre espace.

Encre fluide – En bonus, vous pouvez façonner le tatouage dans n’importe quelle couleur ou motif et le déplacer vers n’importe quelle zone de votre peau. Quelle que soit la forme qu’il prend, c’est toujours évidemment un tatouage. Il peut varier en taille d’une pièce en cuivre à une œuvre d’art complexe qui couvre toute votre peau.

Déguisement – En tant qu’action, vous pouvez utiliser le tatouage pour lancer le sort de déguisement (DD 13 pour discerner le déguisement). Une fois que le sort est lancé depuis le tatouage, il ne peut plus être lancé depuis le tatouage jusqu’à l’aube suivante.

