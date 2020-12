Lenny Kravitz décrit le jour où il a découvert que son ami avait volé sa petite amie

Lenny Kravitz a découvert à la dure que vous ne pouvez pas toujours faire confiance à vos amis avec votre autre significatif. L’ancienne star de le Jeux de la faim a partagé des détails sur le jour où il a découvert que son ami avait volé sa petite amie.

Lenny Kravitz était en relation amoureuse avec deux femmes célèbres

Lenny Kravitz aux Bahamas | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Kravitz dit qu’il est sorti avec des femmes de haut niveau au début de sa carrière. Parmi eux se trouvaient d’anciens Martin l’actrice Tisha Campbell et ancienne star de la Le salon Cosby, Lisa Bonet. Kravitz a rencontré Campbell alors qu’il auditionnait pour une pièce. Le couple serait sorti ensemble pendant trois ans.

Kravitz dit qu’il était amoureux. Cependant, la carrière d’actrice de Campbell a rapidement décollé, l’obligeant à s’absenter de la maison pendant de longues périodes. Le couple a décidé de se séparer.

Kravitz a rencontré Bonet pour la première fois dans les coulisses d’un concert New Edition. Il était tellement fasciné par elle que tout ce qu’il pouvait dire était: « J’aime tes cheveux. » Bonet lui rendit le compliment. Peu de temps après, les deux ont entamé une conversation. Ils sont devenus amis, ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés. Malheureusement, ils ont divorcé plus tard en 1993.

Le jour où Lenny Kravitz a réalisé que son ami avait volé sa petite amie

Lenny Kravitz aux MTV Video Music Awards | Aaron J. Thornton / Getty Images

Dans son livre, Laisse parler l’amour, Kravitz a également parlé d’une autre femme dont il est tombé amoureux, Sonia. Il connaissait Sonia de Nassau, aux Bahamas, d’où vient le côté maternel de la famille. Kravitz dit qu’il «est tombé dur» pour cette femme. Il l’a décrite comme «intelligente, magnifique et irrésistible».

Kravitz dit que leur communication était si fréquente qu’il avait des factures de téléphone élevées. Il l’a finalement persuadée de déménager à Los Angeles et d’emménager avec lui. C’est là que les choses ont commencé à se détériorer. Kravitz vivait également avec son ami, feu Tony Le Mans. C’étaient des partenaires musicaux, donc ils vivaient et travaillaient ensemble. Kravitz dit que tout semblait OK au début.

Cependant, les choses n’allaient certainement pas bien. Kravitz dit que tout a changé le jour où Sonia et Tony sont partis chercher de la nourriture. Il dit qu’il était d’accord pour qu’ils partent ensemble chercher de la nourriture, mais il savait que quelque chose n’allait pas quand ils ne sont pas rentrés à la maison ce soir-là. Deux nuits plus tard, ils n’étaient toujours pas revenus à la maison, alors il commença à s’inquiéter. Kravitz dit qu’il pensait que quelque chose de grave leur était arrivé. Il «ne pensait pas que dans un million d’années» Le Mans allait bouleverser sa petite amie.

Kravitz a découvert qu’il avait tort. Il dit que Sonia et Le Mans sont finalement revenus trois jours plus tard. Leur excuse était qu’ils avaient «exploré Malibu». Kravitz savait qu’ils étaient plus susceptibles de s’explorer l’un l’autre, alors il a demandé à Sonia de partir. Il dit qu’il avait le «cœur brisé» de ce qui s’était passé parce qu’il était vraiment amoureux de Sonia. Malgré ses sentiments, Kravitz a conduit son ex-petite amie à l’aéroport pour qu’elle puisse prendre son vol de retour à Nassau.

Le pouvoir de la musique

Kravitz avait été blessé par son ami et sa petite amie, mais il a décidé de pardonner et de passer à autre chose. le Femme américaine Le chanteur a continué à faire de la musique avec Le Mans même s’il était la raison pour laquelle Kravitz a perdu sa petite amie. Kravitz dit que la musique est puissante et que son amour de la musique l’a aidé à traverser cette situation et l’a poussé à continuer d’avancer.

