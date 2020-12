The Strokes lance un nouveau clip vidéo: Les adultes parlent « | Garaje del Rock

Les coups Il vient de publier la vidéo de la chanson «The Adults Are Talking» sur sa chaîne YouTube. Chanson qui fait partie de son récent album intitulé ‘Le nouvel anormal’.

‘Le nouvel anormal’ est sorti en avril de cette année et des clips vidéo de chansons de l’album comme « Bad Descisions » et « Ode To The Mets » ont également été publiés.

La vidéo a été bien accueillie, puisqu’au cours de sa première heure elle a atteint 100 000 vues. En fait dans Spotify C’est le plus écouté de l’album avec 28 millions de reproductions.

Voici la nouvelle vidéo de « Les adultes parlent ».

Activité récente

Début novembre, Les coups est apparu dans l’émission Saturday Night Live après neuf ans. Découvrez la présentation ici.