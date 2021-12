HBO Max a ajouté une série emblématique à son catalogue à ne pas manquer

Quand il s’agit de séries, l’idéal est toujours de commencer une dont on a de bonnes références. Si nous allons consacrer des heures de notre vie à une production, il vaut mieux le faire avec quelque chose qui en vaut la peine, qui n’a pas été brusquement annulé et qui, au moins, nous garantit de nombreux épisodes de plaisir. Cela peut arriver avec des histoires comme Perdu Oui jeu des trônes, qui malgré leurs fins contestées étaient fantastiques dans leur voyage, ou presque parfaits comme Six pieds sous terre, Breaking Bad Oui Des hommes fous.

Pour ceux qui recherchent une nouvelle série à regarder pendant l’été, HBO Max vient d’ajouter une grande production de science-fiction. C’est une histoire qui a JJ Abrams comme l’un de ses producteurs, et des stars Anna torv, actrice qui a récemment été vue comme l’un des protagonistes du, apparemment annulé, Chasseur d’esprit. En ce sens, il faut préciser que, bien que toutes ses saisons soient déjà disponibles en Amérique latine, le marché espagnol n’arrivera qu’en janvier, plus précisément le 20.

La frange est une série de science-fiction diffusée entre 2008 et 2013 (alors que Abrams travaille toujours sur Perdu) et comptait un total de 100 épisodes répartis sur 5 saisons. L’histoire commence par un vol dans lequel, après une turbulence, l’un des passagers fait une crise de panique qui déséquilibre sa glycémie. Ceci est suivi d’une injection pour le réguler, mais il y a un effet étrange dans lequel toute la peau tombe. À partir de là, tout l’équipage sera infecté et l’avion atterrira à l’aéroport de Boston avec tout le monde mort.

La production se concentre sur la technologie et la science, avec des thèmes tels que la télépathie ou la manipulation génétique. Le grand axe de La frange sont des théories du complot qui amèneront à chacun des épisodes le spectateur à se demander ce qu’il sait de ce qui se passe réellement dans le monde, ainsi qu’à s’interroger sur ce qu’il sait, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Grâce au succès de la fiction, deux séries de bandes dessinées et un jeu vidéo ont émergé qui ont servi à étoffer cette histoire.

Une autre série complotiste à regarder sur HBO Max

Au cas où vous auriez vu La frange ou il ne vous suffit pas d’avoir une seule série dans laquelle les complots font partie de l’histoire quotidienne, HBO Max a une deuxième alternative pour vous. Le 13 janvier prochain, il arrivera sur votre plateforme Pacificateur, série avec Jean Cena qui poursuivra les événements de La brigade suicide, où ce super-héros controversé sera contacté pour mettre fin à une opération secrète dans laquelle ils parlent de personnes connues sous le nom de « Lucioles », dont beaucoup occupent des secteurs clés du pouvoir. Il y aura un total de 8 épisodes qui sortiront chaque semaine.

