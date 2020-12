Comment Marvin Gaye est-il mort?

Beaucoup de gens rêvent de célébrité et imaginent à quel point c’est formidable d’être une célébrité. Pour de nombreux artistes qui ont réussi à grandir, cela n’a conduit qu’au chagrin et, dans certains cas, au meurtre. Marvin Gaye, connu pour sa chanson à succès Mercy Mercy Me (L’écologie), était l’un de ces artistes.

Il a été assassiné au plus fort de sa carrière par quelqu’un qu’il aimait, et le monde le pleure toujours.

Qui est Marvin Gaye?

Marvin Gaye | Paul Natkin / Getty Images

Comme beaucoup de chanteurs et auteurs-compositeurs qui ont commencé avec rien, Marvin Gaye, né le 2 avril 1939, a grandi d’humbles débuts. Sa carrière musicale a commencé dans l’église de son père où Gaye chantait. Il avait un talent naturel pour qui ne s’apprend pas dans un simple cours de musique. La musique est devenue le lieu sûr de Gaye, et il y excellait.

Selon Biography.com, «Tout au long de son enfance, Gaye a souvent trouvé la paix dans la musique, maîtrisant le piano et la batterie à un jeune âge. Jusqu’au lycée, son expérience de chant se limitait aux réveils d’église, mais il développa bientôt un amour pour le R&B et le doo-wop qui jettera les bases de sa carrière.

Bientôt, Gaye eut l’opportunité de quitter la chorale de l’église et il rejoignit un groupe vocal appelé The New Moonglows à la fin des années 1950. Alors que le groupe n’était pas grand à l’époque, le talent de Gaye était indéniable et il a été signé chez Motown Records.

Gaye a peut-être été signé sur une grande maison de disques, mais il n’a pas réussi à faire son propre travail solo avant 1962. Entre-temps, Gaye a montré son talent en travaillant avec d’autres artistes comme Stevie Wonder et The Supremes. Quand il a eu la chance de chanter seul, Gaye a sorti le single Randonnée en attelage.

Après cela, Gaye a continué à faire de nombreux actes en solo, ainsi que des duos avec des artistes féminines telles que Diana Ross et Tammi Terrell.

Gaye avait une gamme si large qu’il était capable de chanter le style de son choix, ce qui ne convenait pas toujours aux maisons de disques avec lesquelles il était engagé. Il a ensuite commencé à devenir politiquement actif et a brisé de nombreuses barrières tant dans la musique que dans le monde.

Des problèmes familiaux l’ont suivi depuis l’enfance

Dire que Gaye n’a pas eu une enfance heureuse serait un euphémisme. Il a été rapporté que son père contrôlait beaucoup et croyait au châtiment corporel, qu’il soit mérité ou non. Cela a continué pendant des années sans contrôle, et quand Gaye a eu la chance de partir, il l’a saisie.

Cela aurait pu s’arrêter là, puisque Gaye vivait maintenant seul, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Au moment où il en avait besoin, Gaye se tournait vers ses parents pour obtenir de l’aide, et cela s’est terminé en tragédie.

Les fans de Marvin Gaye pleurent sa mort

Après la mort de Tammi Terrell, Gaye a commencé à se droguer. Il est également devenu très déprimé, et cela l’a suivi tout au long de sa vie. Après deux divorces, son compte bancaire a été vidé et Gaye était essentiellement sans le sou.

Au cours de la dernière année de sa vie, Gaye a choisi de retourner vivre avec ses parents par nécessité, selon History.com. S’il pensait que les choses seraient différentes maintenant qu’il était un homme adulte, il avait tort.

Gaye et son père Marvin Gay, Sr se livraient souvent à des combats souvent physiques. Gaye n’était plus le jeune garçon qui devait le prendre. Il était maintenant un homme, même s’il était sans le sou.

Beaucoup pensent que le succès de Gaye a également été un point sensible pour Gay, Sr, qui était jaloux. Cela n’a probablement fait qu’alimenter le feu qui faisait rage depuis l’enfance de Gaye.

Le matin du 1er avril 1984, le père et le fils se sont de nouveau battus. Gaye est allé dans sa chambre, et sa mère l’a suivi dans un effort pour le calmer. Son père a fait irruption dans la pièce et lui a tiré trois fois dans la poitrine avec l’arme que Gaye lui avait donnée en cadeau.

Le monde de la musique a été choqué par la mort de Gaye, qui aurait eu 45 ans s’il n’avait vécu qu’un jour de plus. Les fans ont également été dévastés, et beaucoup pleurent encore la perte de ce génie de la musique qui nous a été enlevé bien trop tôt.