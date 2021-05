Deadman Wonderland Saison 2 – Date de sortie, possibilités et dernières mises à jour!

Netflix a été sur une lancée en termes d’anime récemment. Il en va de même pour le spectacle Deadman Wonderland. Comme cela fait plus de 8 ans après la première de la première saison, personne ne s’attendait à la montée en puissance de ce spectacle après si longtemps. La saison 1 de Deadman Wonderland a toujours une énorme base de téléspectateurs sur Netflix. Mais qu’en est-il de Deadman Wonderland Saison 2Deadman Wonderland Saison 2 – Date de sortie, possibilités et intrigue! Libération? Il y a tellement de questions auxquelles Funimation ne répond pas. En outre, personne ne sait si la licence de la deuxième saison est comptabilisée par un site Web de diffusion ou non. Des possibilités de date de sortie à tout sur la saison un, nous sommes de retour avec un bang.

Bien que les gens soient assez sceptiques quant à l’adaptation de l’anime Netflix, Deadman Wonderland figure dans la liste des tendances. Depuis plus de 10 ans de la saison 1, les fans sont plutôt ennuyés par aucune annonce concernant Deadman Wonderland Saison 2. Est-ce que ça va même avoir une suite? OU allons-nous simplement nous laisser berner par les rumeurs? Pour être honnête, je veux moi aussi une deuxième saison de ce thriller d’action et de cette émission post-apocalyptique. Eh bien, personne ne sait ce que Funimation a dans sa poche pour cet anime.

Date de sortie de Deadman Wonderland Saison 2

C’est l’une des questions les plus fréquemment posées par vous ces jours-ci. Pour le moment, Funimation ne détient l’autorité de la date de sortie d’aucune suite de cette émission. Cela pourrait blesser tout le monde, mais oui, cette série a récemment commencé à devenir célèbre sur les plates-formes OTT.

Même ainsi, des rapports circulent selon lesquels la saison 2 de Deadman Wonderland pourrait être en préparation d’ici 2019. Nous pourrions recevoir une annonce à ce sujet de sitôt. En tant que fan, nous avons encore de grands espoirs de la part des maisons de production japonaises en ce moment. De plus, en gardant à l’esprit le récent saut dans la base de téléspectateurs de cette émission, les fans peuvent encore s’attendre à beaucoup.

Scénario de la saison 1 de Deadman Wonderland

Un énorme phénomène a déclenché un tremblement de terre massif qui a ravagé la péninsule japonaise et dévasté une grande partie de Tokyo, submergeant les trois quarts de la région dans l’océan Pacifique. L’intrigue se déplace une décennie plus tard à Ganta Igarashi, un lycéen assez banal de la province de Nagano. Ganta, en tant qu’évadé et témoin de la catastrophe, n’a aucun souvenir de la catastrophe et a mené une vie normale. Lorsqu’un individu mystérieux vêtu d’une armure cramoisie flotte près des murs de sa classe, tout change. L ‘«homme rouge» assassine le reste de la classe de Ganta tout en souriant d’un air maniaque. Plutôt que de tuer Ganta, «l’homme rouge» place une pierre précieuse de cristal rouge dans sa poitrine.

Possibilités de Deadman Wonderland Saison 2

Certains sites ont spéculé sur la date de sortie de Deadman Wonderland Saison 2. Selon eux, la saison 2 devait être diffusée en avril 2017, mais aucune annonce officielle n’a été faite par Funimation ou Netflix concernant son adaptation. Manglobe Inc. est encore le studio derrière la série animée. Cependant, si Deadman Wonderland Saison 2 est faite, il serait fascinant de voir comment l’histoire se développe et si Ganta peut localiser le mystérieux Red Man et prouver son innocence. Nous espérons que si cela se produit, l’histoire sera plus captivante et excitante.

À propos de Deadman Wonderland

Deadman Wonderland, la prison privée exclusive du Japon, a été construite sur le site de la grande catastrophe de Tokyo. Tsunenaga Tamaki a créé et dirige Deadman Wonderland, qui a été fondée par Rinichir Hagire. Il rassemble des prisonniers de tout le Japon pour collecter des fonds pour la reconstruction de la métropole en ruine. Deadman Wonderland est une vaste attraction aux allures de parc d’attractions, exploitée par la communauté des détenus, ouverte au grand public et aux visiteurs régulièrement. Inconnu du grand public, la majorité des attractions de la prison comprennent des jeux d’évasion cruels dans lesquels de nombreux prisonniers risquent leur vie ou sont brutalisés pour l’amusement d’un public sans méfiance.

C'est tout pour les gens d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet article sur « Deadman Wonderland Saison 2 – Date de sortie, possibilités et intrigue! ».