Déclaration de Scarlett Johansson sur ce à quoi ressemble Ryan Reynolds en tant que mari

Scarlett a déclaré dans un podcast à quoi ressemble Ryan Reynolds en tant que mari.

©Getty ImagesScarlett Johansson a rappelé à quoi ressemble Ryan Reynolds en tant que mari

Avant que Ryan Reynolds ne soit marié à Blake Livelyl’acteur de Dead Pool Il était en couple avec une autre célébrité : Scarlett Johansson, qui a récemment parlé de ce à quoi ressemble l’acteur en tant que mari et la réponse ne surprendra peut-être pas beaucoup.

Rappelons-nous que En 2021, des informations ont été divulguées affirmant que Reynolds avait posé une condition pour Dead Pool que Scarlett, qui donne vie à Black Widow dans le MCU, ne faisait pas partie de cette bandeparce qu’il ne voulait pas travailler avec son ex-femme, laissant dans le doute la fin de leur relation.

+ Qu’a dit Scarlett Johansson à propos de son ex-mari Ryan Renolds ?

Scarlett est récemment allée sur le podcast Gwyneth Paltrow, Goopdans lequel l’actrice Avengers : Fin de partie38 ans, a été interrogée sur sa relation avec Reynolds, 46 ans, quand Gwyneth a apparemment oublié que son partenaire avait déjà été marié à Reynolds.

« C’est vrai, j’avais oublié que tu étais mariée à Ryan Reynolds. Buts!Paltrow a dit, ce à quoi Johansson a répondu en riant : « Oui, nous n’étions pas mariés très longtemps, mais nous l’étions quand je t’ai rencontré pour Iron Man 2 ou autre.« Scarlett a souligné.

« Nous aimons Ryan Reynolds dans notre maisonGwyneth a dit à qui Scarlett ne pouvait qu’être d’accord, louant son ex-mari : « C’est un bon garçon« , il a souligné. Scarlett et Ryan se sont mariés de 2008 à 2011 et un an plus tard, Reynolds a épousé Lively, avec qui il partage 4 enfants.

De son côté, Scarlett a été mariée trois fois. Après Reynolds, elle a été mariée au journaliste Romain Dauriac de 2014 à 2017 et depuis 2020 elle est mariée au comédien Colin Jost.

