Qui est Harry Shum Jr., l’acteur qui interprète Daniel « Blue » Kwan dans « Grey’s Anatomy »

Jeudi prochain, le 6 octobre, la première du saison 19 de « Grey’s Anatomy ». Ainsi, en plus de la reconnaissance Ellen Pompeode nouveaux membres rejoindront casting de la célèbre production.

L’un d’eux est Harry Shum Jr.un acteur expérimenté dans le cinéma et la télévision qui vient à la fiction pour jouer l’un des résidents de première année au passé douloureux.

Voulez-vous en savoir plus sur lui ? Découvrez qui il est ci-dessous. Harry Shum Jr.l’acteur qui joue Daniel « Blue » Kwan dans la série de abc « L’anatomie de Grey ». Découvrez ainsi les principales données de sa biographie et de son parcours artistique.

QUI EST HARRY SHUM JR ?

Harry Shum Jr. est un acteur, danseur, chorégraphe et chanteur américain. Il est surtout connu pour son rôle de mike chang dans « joie” par Fox, pour être Fléau de Magnus dans la serie « Chasseurs d’Ombres» et pour ses rôles dans divers films de danse.

L’interprète est né en Costa Rica et est le fils de parents chinois. À l’âge de 6 ans, il s’installe avec sa famille à États Unis et a étudié au lycée Arroyo Grande jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2000.

Plus tard, il a été accepté dans le Université d’État de San Francisco, mais elle n’est restée que trois mois dans l’établissement, car elle souhaitait poursuivre sa carrière dans la danse. De cette façon, il a pu être danseur dans les présentations d’artistes tels que Beyoncé, Mariah Carey, Jennifer Lopez et Jessica Simpson.

En 2015, il épouse l’artiste philippine Shelby Rabara au Costa Rica. Ils ont tous deux accueilli une fille prénommée Xia en mars 2019.

Shum fait également partie de L’enfant conscientune organisation qui aide les familles et les éducateurs à agir pour lutter contre le racisme chez les jeunes enfants et promouvoir l’accès aux livres pour enfants sur les groupes marginalisés.

DONNÉES PERSONNELLES DE HARRY SHUM JR.

Date de naissance : 28 avril 1982

Lieu de naissance : Puerto Limon, Costa Rica

Âge : 40 ans

Signe du zodiaque : Taureau

Langue maternelle : anglais, chinois et espagnol

Épouse : Shelby Rabara (matr. 2015)

Profession : Acteur, chanteur, danseur, chorégraphe

Années actives : depuis 2003

LA CARRIÈRE DE HARRY SHUM JR.

Major Harry Shum Jr Films

2004: « You Got Served » en tant que danseur

2007: « Stomp the Yard » en tant que danseur

2008: « The Onion Movie » en tant que danseur

2008 : « Étape 2 : les rues »

2011: « Glee: Le film de concert 3D » comme Mike Chang

2018: « Crazy Rich Asians » comme Charlie Wu

2019: « Escape Plan: The Extractors » en tant que Bao Yung

2020: « Toute ma vie » en tant que Solomon Chau

2022 : « Tout, partout, tout à la fois » en tant que Chad

Série télévisée majeure de Harry Shum Jr.

2003: « Boston Public » comme Fletcher

2005 : « Engagé » en tant que livreur

2007 : « High School Musical 2 Dance-Along » en tant que danseur

2008 : « Zoey 101 » comme Roy

2008 : « iCarly » dans le rôle de Yuki

2009–15: « Glee » comme Mike Chang

2010-11: «La Légion des danseurs extraordinaires» en tant qu’Elliot Hoo

2013 : « Mortal Kombat : Legacy » en tant que Kuai Liang / Sub-Zero

2016-19 : « Chasseurs d’ombres » en tant que Magnus Bane

2022: « Grey’s Anatomy » en tant que Dr Daniel « Blue » Kwan

QUEL PERSONNAGE EST JOUÉ PAR HARRY SHUM JR. DANS « GREY’S ANATOMY » ?

Harry Shum Jr. donne vie à Daniel « Blue » Kwan dans la saison 19 de « L’anatomie de Grey ». Son personnage est décrit comme un jeune homme vif d’esprit, impatient et brillant qui fait partie du groupe des nouveaux résidents de première année.

Kuwan il est généreux de nature, compétitif à l’extrême et habitué à tout gagner. Une crise familiale a interféré avec ses plans de carrière et maintenant il a beaucoup à prouver. En ce sens, on comprend pourquoi Daniel est plus âgé qu’un médecin résident typique.

«Il avait l’habitude de gagner des rubans bleus et des médailles et d’être numéro un jusqu’à la mort de sa mère, et tragiquement. Il l’a juste détruit et a heurté un mur. »raconte l’acteur Personnes sur son personnage.

De plus, il a eu des mots gentils envers Ellen Pompeole protagoniste du programme : « Je la vois comme quelqu’un qui est tellement emblématique, qui fait ça depuis tant d’années, mais elle a quand même une énergie si fraîche, c’est vraiment inspirant. »il a déclaré.

PHOTOS DE HARRY SHUM JR.

