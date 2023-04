Qu’est-ce que « Saint X » et comment regarder la série Hulu

Développé par Leila Gerstein (« The OC », « Gossip Girl », « Hart of Dixie » et « The Handmaid’s Tale »), « Saint X » est une série Hulu qui est basé sur le roman du même nom d’Alexis Schaitkin et raconte comment la mort mystérieuse d’une femme crée un effet d’entraînement traumatique qui pousse finalement sa sœur survivante dans une recherche dangereuse de la vérité.

Le drame psychologique américain de huit épisodes est produit par Gerstein, Schaitkin, Dee Rees, Stephen Williams, David Levine, Zack Hayden, Aubrey « Drake » Graham, Adel « Future » Nur, Jason Shrier et Steve Pearlman.

Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny et Jayden Elijah composent le casting principal de «Saint X», tandis que Michael Park, Betsy Brandt, Bre Francis et Kenlee Anaya Townsend complètent le casting.

West Duchovny dans le rôle d’Alison Thomas dans la série « Saint X » (Photo : Hulu)

QU’EST-CE QUE « SAINT X » ?

Selon le synopsis officiel de Hulu, « ‘Saint X‘, qui est racontée à travers plusieurs chronologies, explore et compare les filles disparues tout en explorant comment la mort mystérieuse d’une jeune femme pendant des vacances idylliques dans les Caraïbes crée un effet d’entraînement traumatique qui finit par pousser sa sœur survivante d’une recherche dangereuse de la vérité”.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Schaitkin a noté qu’il aimait, « le sens du mouvement qui est créé dans le livre en basculant entre ces deux paramètres : dans un chapitre, vous êtes dans une station balnéaire des Caraïbes ; Le lendemain, c’est une nuit d’hiver glaciale à Flatbush.”.

Josh Bonzie dans le rôle de Clive ‘Gogo’ Richardson et West Duchovny dans le rôle d’Alison Thomas dans la série « Saint X » (Photo : Hulu)

COMMENT VOIR « SAINT X » ?

« Saint X » sera diffusé sur Hulu le 26 avril 2023Dès lors, pour voir la nouvelle série, il suffit d’un abonnement à la plateforme de streaming, qui propose régulièrement des essais gratuits et est également disponible en package avec Disney+ et ESPN aux Etats-Unis.

Les trois premiers épisodes seront disponibles à partir du jeudi 26 avril, tandis que les cinq autres chapitres sortiront dans les semaines suivantes.

BANDE-ANNONCE POUR « SAINT X »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SAINT X »

Alycia Debnam-Carey comme Emily Thomas

Josh Bonzie dans le rôle de Clive « Gogo » Richardson

West Duchovny comme Alison Thomas

Jayden Elijah comme Edwin

Michael Park comme Bill Thomas

Betsy Brandt comme Mia Thomas

Bre Francis comme Sarah

Kenlee Anaya Townsend dans le rôle de Claire