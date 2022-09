Blade Runner 2099 : la production de la nouvelle série Prime Video démarre

Bonne nouvelle pour tous les fans de la franchise de science-fiction.coureur de lame », eh bien la plateforme de streaming Première vidéo vient de confirmer le début de la production de »coureur de lame 2099 », une nouvelle série live-action qui fera suite à l’univers commencé avec le premier film de 1982.

Le directeur Ridley Scottconnu pour avoir participé aux épisodes précédents, aura le rôle de producteur exécutif pour cette suite, avec louis de soie en tant que producteur et showrunner. Michel Vertun autre lié à la franchise « Blade Runner », sera l’auteur du premier épisode.

Le directeur de la télévision mondiale d’Amazon Studios, Vernon Sanders, a parlé dans un communiqué de l’excitation de présenter la franchise de science-fiction au public de Prime Video. Sanders a ajouté que le studio était ravi d’élargir l’univers et a réaffirmé que travailler avec Scott était la bonne voie à suivre :

« Le film original ‘Blade Runner’, réalisé par Ridley Scott, est considéré comme l’un des films de science-fiction les plus grands et les plus influents de tous les temps, et nous sommes ravis de présenter ‘Blade Runner 2099’ à nos clients mondiaux de Prime Video » .

Il a poursuivi en disant: « Nous sommes honorés de pouvoir présenter cette suite de la franchise ‘Blade Runner’ et sommes convaincus qu’en nous associant à Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions et l’extraordinaire talentueuse Silka Luisa, ‘Blade Runner 2099 ‘ conservera l’intellect, les thèmes et l’esprit de ses prédécesseurs cinématographiques.

La série Prime Video poursuivra l’histoire racontée dans »coureur de lame 2049 », un film sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve. membres d’Alcon, Andrew Kosové Oui Broderick Johnsonont montré leur enthousiasme pour étendre la franchise et donner vie à l’histoire provocante que Silka a créée.

Bien qu’ils aient reconnu que la barre était haute pour la nouvelle suite compte tenu du travail effectué dans les tranches précédentes, ils espèrent « être à la hauteur de cette norme et ravir le public avec la prochaine génération de Blade Runner ».

La prochaine suite de la série est un autre projet « Blade Runner » d’Alcon, bien qu’il s’agisse du premier projet d’action en direct produit pour la télévision. Les suites précédentes de Blade Runner incluent le « Blade Runner 2049 » susmentionné, qui a remporté un Academy Award en 2017, et la série animée Blade Runner. natation adulte »Blade Runner : Lotus Noir » en 2021.

Le reste de l’équipe de production exécutive de »Blade Runner 2099 » comprend Kosove, Johnson, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Isa Dick Hackett, le chef de la télévision d’Alcon Ben Roberts, David W. Zucker et Clayton Krueger de Scott Free Productions. , et l’écrivain Tom Spezialy.

»Blade Runner 2099 » n’a pas encore de date de sortie définie.