« L’élu » : fin expliquée de la série danoise Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Créée par Jannik Tai Mosholt, Ida Maria Rydén, Kaspar Munk et Christian Potalivo, « The Chosen » (« Chosen » en anglais) est une série danoise de Netflix Il se déroule à Middelbo, une ville qui était sur le point de disparaître après la fermeture du chantier naval, mais tout a changé lorsqu’une météorite est tombée au milieu d’un magasin local.

Dix-sept ans plus tard, Emma (Malaika Mosendane), une jeune fille qui donne des conférences aux touristes qui arrivent sur les lieux, découvre accidentellement que la météorite est fausse, cependant, ce n’est qu’une partie de la vérité troublante qui cache sa petite ville du Danemark.

Après avoir perdu son emploi, Emma rejoint un groupe de jeunes qui enquêtent sur ce qui se cache derrière une météorite tombée il y a 17 ans. Le premier indice les conduit à Hans, le professeur de biologie, alors qu’il l’épie et découvre qu’il semble humain et qu’il essaie de lui expliquer, mais avant qu’il ne puisse comprendre la situation, un personnage inquiétant apparaît et provoque la mort du professeur. .

Emma montrant au groupe de Mads ce que Hans a placé sur son cou (Photo : The Chosen One/ Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « THE CHOSEN » ?

Bien que Mads pense initialement qu’Emma invente tout, Marie et Elvis trouvent une plante mystérieuse dans le sous-sol de Hans qui prouve ses théories sur les extraterrestres. Grâce à l’objet que Hans a placé sur le cou du protagoniste de « L’élue», le groupe suit un étrange panneau vers une scierie abandonnée à la périphérie de la ville.

Là, Emma découvre ce que Lukas, un extraterrestre essayant soi-disant d’empêcher les autres extraterrestres de prendre le contrôle de la Terre comme ils l’ont fait sur leur planète, décrit comme un vaisseau spatial. Bien qu’Emma, ​​​​Marie et Frederick parviennent à s’échapper, Mads les réprimande pour y être allés seuls et crée des tensions entre eux.

Sans le soutien du groupe, Emma se tourne vers Lukas pour savoir pourquoi des choses aussi étranges lui arrivent. Les deux font équipe pour retrouver un homme de la scierie, et quand ils le trouvent, une confrontation s’ensuit qui se termine avec l’homme mystérieux « mort » et Lukas blessé.

Après qu’Emma ait volé son disque dur, Mads confronte le directeur d’Astraeus à propos de ses soupçons et bien qu’ils nient d’abord ses théories, peu de temps après, ils le recherchent pour obtenir des informations. Le chef du groupe est incapable de trouver son lecteur, mais révèle l’emplacement de Lukas. Lorsque la police arrive sur les lieux, l’extraterrestre les tue un par un.

Lukas profite des doutes d’Emma sur son origine pour la convaincre d’affronter sa mère dans un lieu public et d’obtenir des informations sur le groupe d’extraterrestres censés projeter de détruire la Terre. Cependant…

Lukas a manipulé Emma pour obtenir des informations sur l’espèce qui est venue sur Terre il y a 17 ans (Photo : The Chosen One/ Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LES ÉLUS » ?

Sa mère n’arrive pas à la rencontre, mais un homme nommé Adrian révèle que sa vraie mère est morte pendant l’accouchement, que son espèce fuyait une guerre et a trouvé refuge sur Terre. Ils sont arrivés dans un vaisseau spatial qui s’est écrasé à Middelbo il y a 17 ans et attendent depuis le signal pour rentrer chez eux.

Adrián explique également que le moment est venu de revenir, que Lukas est dangereux et qu’ils doivent se retrouver le lendemain dans un lieu tenu secret. De retour chez elle, Emma découvre le corps de sa mère et Lukas assis dans son salon. La jeune femme parvient à s’échapper grâce à l’apparition des agents qui travaillent pour Astraeus, qui connaissent déjà l’origine d’Emma.

Emma arrive au point de rendez-vous, mais avant qu’elle ne puisse s’approcher du vaisseau spatial, celui-ci devient noir et est détruit. Lukas émerge des décombres et assassine Adrián, donc le protagoniste de « L’élue” n’a d’autre choix que de s’échapper. Qui est vraiment Lukas et quelle est sa mission ? Quel est le rôle d’Emma ? La guerre dont parlait Adrian n’est-elle pas encore terminée ? Quel est le but d’Astraeus ?