Le dernier concert de les Beatles C’est arrivé en 1969, un spectacle qui allait devenir l’un des plus emblématiques de l’histoire du rock. Elaboré de façon improvisée, le spectacle se déroulait dans le bâtiment de corps de pomme à Londres et n’a duré que quelques chansons en raison du manque de contrôle qui a été causé dans les rues alors que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison Oui Ringo Star Ils ont joué dehors.

Ce dur concert inédit dans son intégralité toutes ces années, seuls quelques clichés ont été publiés par les réalisateurs du groupe. C’était jusqu’au récent documentaire de Pierre Jackson, » Les Beatles: Revenez », qu’il était possible d’apprécier comment ce moment a été vécu dans les rues de Londres. maintenant l’album » The Beatles: Get Back – La performance sur le toit » Il viendra sur les plateformes numériques.

L’album, d’une durée de 40 minutes, sortira ce vendredi 28 janvier, puisque le dimanche 30 marquera le 53e anniversaire de cette présentation mythique qui restera dans l’histoire, non seulement comme le dernier concert du groupe mais aussi comme une véritable avant-première. acte de garde. L’intégralité du concert, remixé pour la première fois en qualité Dolby Atmos par Gilles Martin, fils du célèbre et éternel collaborateur des Fab Four, Georges Martin, Oui sam, seront disponibles dans des services tels que Spotify Oui Apple Musique.

Vous pourriez également être intéressé par : Jimmy Page : Le guitariste légendaire choisit son album préféré de Led Zeppelin.

Parce que le concert était très pressé, seules quelques chansons étaient celles que le quatuor de Liverpool a pu jouer cet après-midi-là, y compris » J’ai un sentiment », » Dig A Pony », » Get Back » et » Don’t Let Me Down », dont le processus créatif a pu être apprécié dans le documentaire présenté en première Disney+.

Ce dimanche 30 juin, coïncidant avec le 53e anniversaire du jalon ; Les cinémas IMAX aux États-Unis et au Royaume-Uni accueilleront un événement de projection d’une heure de »The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance », montrant l’intégralité du concert ainsi qu’une courte session de questions et réponses avec Peter Jackson ; réalisateur des trois volets de la docu-série »The Beatles: Get Back ».

Basé sur des images capturées pour le documentaire »Qu’il en soit ainsi » années 1970 Michael Lindsay Hogg, le documentaire »The Beatles: Get Back », raconte les sessions de discussion, d’inspiration et de coexistence des Beatles dans les sessions Get Back, en mettant l’accent sur les détails qui ont inspiré l’album »Let It Be ».