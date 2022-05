C’est ainsi que la Corée du Nord contrôle les téléphones portables de ses habitants : photos automatiques, géolocalisation…

in

La Corée du Nord contrôle les téléphones portables de ses habitants grâce à un système de certificat qui exige que tout fichier téléchargé sur le terminal soit signé par les autorités du pays.

Tout le monde sait que la Corée du Nord est le pays au monde qui restreint davantage l’accès de ses citoyens à l’information et à Internetmais jusqu’à présent nous n’avions pas connu de première main les actions menées par le pays asiatique pour contrôler ses habitants.

Or, un récent rapport publié conjointement par l’organisation de défense des droits humains Lumen et Martyn Williamsun chercheur du projet 38 North au Stimson Center révèle chacune des mesures prises par le gouvernement nord-coréen pour contrôler ses habitants.

Voici comment le gouvernement nord-coréen contrôle les téléphones portables de ses habitants

Tout d’abord, ce rapport révèle que le gouvernement nord-coréen impose des restrictions de réseau sur tous les smartphones du pays, afin que les utilisateurs ils ne peuvent accéder qu’aux sites Web autorisés par l’État. Ceci est réalisé grâce à la mise en œuvre dans tous les mobiles nord-coréens de une version personnalisée de la version open source d’Android, AOSPà travers lequel tous les smartphones du pays se connecter à un intranet fermé contrôlé par le gouvernement.

En plus de contrôler l’accès à Internet de ses habitants, cette version personnalisée d’Android intègre également un système de signature numérique qui vérifie si les applications ou les fichiers que vous souhaitez télécharger sont approuvés par le gouvernement ou non. Dans le cas des fichiers, ce système de certificat exige que tout fichier téléchargé sur l’appareil mobile est signé avec l’une des deux signatures cryptographiques d’état pour être accepté comme valide et ainsi, pouvoir le visualiser dans le terminal. Dans le cas où le fichier téléchargé ne passe pas cette validation, il est automatiquement supprimé de l’appareil.

De même, lorsqu’un fichier est transféré sur un smartphone nord-coréen, celui-ci vérifie qu’en plus d’être signé, il est également signé. est l’un des types de fichiers acceptés par le gouvernement.

Types de fichiers acceptés par l’État nord-coréen Ils sont les suivants:

Audio et vidéo : .3g2, .3gp, .aac, .ac3, .amr, .ape, .asf, .avc, .avi, .awb, .cda, .dat, .divx, .dts, .flac, .flv, . ifo, .m4a, .m4b, .m4p, .m4r, .m4v, .mid, .midi, .mka, .mkv, .mmf, .mov, .mp2, .mp2v, .mp3, .mp4, .mpa, .mpc, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .ofr, .ogg, .ogm, .ra, .ram, .rm, .rmvb, .smf, .swf, .tp, .ts, .tta, .vob , .wav, .wma, .wmv, .wv, .3gpp, .cwdx, .csdx, .cpdx

: .3g2, .3gp, .aac, .ac3, .amr, .ape, .asf, .avc, .avi, .awb, .cda, .dat, .divx, .dts, .flac, .flv, . ifo, .m4a, .m4b, .m4p, .m4r, .m4v, .mid, .midi, .mka, .mkv, .mmf, .mov, .mp2, .mp2v, .mp3, .mp4, .mpa, .mpc, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .ofr, .ogg, .ogm, .ra, .ram, .rm, .rmvb, .smf, .swf, .tp, .ts, .tta, .vob , .wav, .wma, .wmv, .wv, .3gpp, .cwdx, .csdx, .cpdx Image : .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .pcx, .png, .tga, .tif, .tiff, .jps

: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .pcx, .png, .tga, .tif, .tiff, .jps Texte : .xlsx, .xml, .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .ppt, .pptx, .rtf, .txt, .xls, .odt, .ods, .odp

: .xlsx, .xml, .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .ppt, .pptx, .rtf, .txt, .xls, .odt, .ods, .odp Fichiers pour Android: .apk

Auparavant, il était possible contourner ce système de signature en utilisant le navigateur Web pour télécharger un fichiermais actuellement, le gouvernement nord-coréen contrôle également les téléchargements effectués de cette manière.

La curieuse méthode de la Corée du Sud pour lutter contre les « zombies mobiles »

Mais ce n’est pas tout, car tous les mobiles nord-coréens ont une application appelée TraceViewerqui en plus de géolocaliser un utilisateur pour le contrôler à tout moment, se charge également de prendre des captures d’écran automatiques au hasard pendant que le téléphone est allumé. Ces captures d’écran sont stockées dans un répertoire du terminal auquel l’utilisateur a accès, mais cela vous ne pouvez ni visualiser ces images ni, bien sûr, les supprimer.

