Netflix a créé Soy Georgina et c’est la réalité la plus intéressante

pas de spoilers

La plateforme de streaming vient de lancer l’émission de téléréalité sur la vie de Georgina Rodríguez, influenceuse et partenaire de Cristiano Ronaldo.

©NetflixSoy Georgina raconte l’histoire de Georgina Rodríguez.

A partir d’environ cinq ans seulement, la vie de Georgina Rodríguez Il a basculé à 360 degrés. Avec une enfance turbulente et humble, la jeune fille de 28 ans née à Buenos Aires, d’un père argentin et d’une mère espagnole, a grandi dans la ville de Jaca, en Aragon. Propriétaire d’une personnalité et d’un charisme imposants, depuis toute petite elle a su affronter l’adversité, car l’un de ses objectifs était de changer son destin. Et il l’a fait. Seulement qu’il n’imaginerait pas à ce moment jusqu’où il irait.

Et c’est de cela qu’il s’agit dans l’émission de télé-réalité de sa vie qui vient d’arriver Netflix. Je suis Georgina révèle, selon son synopsis officiel, tous les aspects de sa vie, des plus publics et connus aux plus intimes. En ce sens, l’émission tente d’aborder petit à petit le quotidien de cette influenceuse, mannequin et femme d’affaires aux plus de 30 millions de followers. Malgré ce que beaucoup pourraient croire, et comme le disent ses propres amis, Georgina « C’est une personne ordinaire qui n’a pas changé sa façon d’être ». Peut-être que cela a à voir avec son passé, dans lequel il a vécu équitablement.

En fait, au début de la relation avec Cristiano, elle-même dit qu’elle a dû s’habituer aux énormes manoirs du footballeur. « Maintenant, je peux profiter des choses sans payer en plusieurs fois ou même sans pouvoir payer, mais la vérité est que j’en profite autant qu’avant », déclare Georgina au moment où elle se souvient des vacances qu’elle a passées avec sa mère et sœur Ivana quand elle était petite.

La vérité est que le style de vie ostentatoire n’a pas enlevé sa sympathie ou son humilité. Elle est entourée de ses amis habituels et partage avec eux les moments les plus importants de sa vie. Comme elle le dit elle-même, elle se considère comme une véritable fan de mode, mais aussi de famille. Il adore passer du temps avec ses enfants et Cristiano, bien sûr, malgré la distance.

Georgina et Cristiano se sont rencontrés en 2017 alors qu’il venait de mettre fin à une relation de plus de cinq ans avec le mannequin. Irina Shayk. En réalité, Je suis Georgina commence par cette première rencontre étonnante qu’ils ont eue alors qu’elle travaillait comme vendeuse chez Gucci. Le coup de cœur a été immédiat et, peu de temps après, ils ont entamé une relation qui a changé à jamais leur routine. Le footballeur est présent dans l’émission de téléréalité et à chaque fois qu’il le fait, il ne cesse de souligner à quel point il est fier de Georgina, qu’il décrit comme la « femme de sa vie » et une « mère exemplaire ».

Je suis Georgina Il contient 6 épisodes super divertissants et originaux de 40 minutes filmés dans différents pays comme l’Espagne, le Portugal et la Belgique, qui surprendront en quelque sorte ceux qui ne connaissent pas l’influenceur. Les chapitres se concentrent sur le récit naturel de la routine d’une jeune femme célèbre avec sa famille et ses amis, mais qui n’est pas disposée à jouer dans des scènes histrioniques ou excentriques comme cela se produit généralement avec ce type de programme. La première saison est désormais disponible sur Netflix.

