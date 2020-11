Les albums de K-Pop possèdent 13 des quinze places du classement mondial des albums de Billboard en ce moment

Chaque semaine, Panneau d’affichage met à jour leur Albums du monde graphique pour montrer les 15 albums internationaux les plus performants aux États-Unis. Les albums K-Pop sont souvent le genre le plus dominant sur la liste, et cette semaine n’est pas différente, mais il y en a un nombre étrangement élevé sur le graphique cette semaine! Au total, 13 des 15 places sont occupées par des albums de K-Pop, certains nouveaux tandis que d’autres sont assez anciens et continuent de fonctionner.

15. Aimez-vous: larme par BTS

Semaines passées sur le graphique: 117

Position de la semaine dernière: N / A (réinscrit cette semaine)

Position de crête: # 1

14. Aimez-vous: elle par BTS

Semaines passées sur le graphique: 101

Position de la semaine dernière: N / A (réinscrit cette semaine)

Position de crête: # 1

13. Carte de l’âme: Persona par BTS

Semaines passées sur le graphique: 83

Position de la semaine dernière: # 13

Position de crête: # 1

12. Neo Zone par NCT 127

Semaines passées sur le graphique: 36

Position de la semaine dernière: # 12

Position de crête: # 1

11. Yeux grands ouverts par TWICE

Semaines passées sur le graphique: 3

Position de la semaine dernière: # 9

Position de crête: # 8

dix. Affaire Skool Luv par BTS

Semaines passées sur le graphique: 5

Position de la semaine dernière: # 7

Position de crête: # 3

9. Super un par SuperM

Semaines passées sur le graphique: 7

Position de la semaine dernière: # 8

Position de crête: # 1

8. Le roi lion: le cadeau de Beyoncé & Various Artists

Semaines passées sur le graphique: 52

Position de la semaine dernière: # 6

Position de crête: # 1

sept. Fabriqué à Lagos par WizKid

Semaines passées sur le graphique: 2

Position de la semaine dernière: # 2

Position de crête: # 2

6. Aimez-vous: réponse par BTS

Semaines passées sur le graphique: 116

Position de la semaine dernière: # 5

Position de crête: # 1

5. Tous dehors par K / DA

Semaines passées sur le graphique: 1

Position de la semaine dernière: N / A (nouveau cette semaine)

Position de pointe: # 5

4. NCT Resonance Pt. 1 par NCT

Semaines passées sur le graphique: 5

Position de la semaine dernière: # 3

Position de crête: # 1

3. Carte de l’âme: 7 par BTS

Semaines passées sur le graphique: 38

Position de la semaine dernière: # 4

Position de crête: # 1

2. L’album par BLACKPINK

Semaines passées sur le graphique: 6

Position de la semaine dernière: # 1

Position de crête: # 1

1. Minisode 1: Heure bleue par TXT

Semaines passées sur le graphique: 2

Position de la semaine dernière: # 10

Position de crête: # 1