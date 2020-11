Lecrae abandonne la version Deluxe de « Restoration » avec 6 nouvelles pistes

Le rappeur chrétien Lecrae est venu à travers la version deluxe de son dernier album, Restauration, avec six nouvelles pistes pour les fans.

Frazer Harrison / Getty Images

L’album aborde une variété de questions, notamment les difficultés du mariage, les luttes contre la dépression et la célébrité. Lecrae a également un nouveau livre intitulé «Je suis restauré: comment j’ai perdu ma religion mais trouvé ma foi», qui a été publié plus tôt cette année.

L’édition Deluxe a ajouté un « Deep End (Remix) » assisté par Rapsody, qui est peut-être le plus puissant du groupe. Consultez la liste de chansons mise à jour et le flux Restauration: l’album de luxe en bas.

Tracklist

1. Restaurez-moi

2. Set Me Free avec YK Osiris

3. Wheels Up avec Marc E. Bassy

4. Sur le dessus

5. Auto-découverte

6. Extrémité profonde

7. Drown ft. John Legend

8. Samedi soir avec Jozzy

9. Dimanche matin ft. Kirk Franklin

10. Zombie

11. Continuez à avancer

12. Toujours ft. DaniLeigh

13. Only Human ft. BJ The Chicago Kid

14. Rien à cacher ft. Gwen Bunn

15. 10 orteils

16. Rich And Famous ft. WHATUPRG, Ty Brassel

17. Viens à travers Jésus

18. Deep End – Remix ft. Rapsody

19. Restauré ft. 1k Ouf, Wande, Hulvey

20. Celebrate More ft. Andy Mineo, Hulvey