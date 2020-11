Step Brothers 2 ne se produira pas tant que les gars ne seront pas sûrs que l’idée est meilleure que l’original

Cela fait maintenant douze ans que les fans se sont assis pour regarder les aventures ridicules de Will Ferrell et John C. Reilly dans Demi frères. Alors que les fans ont commencé à demander une suite à la comédie bien-aimée presque immédiatement, malheureusement Beau-frère 2 ne s’est jamais concrétisé, et maintenant, Reilly a versé un seau d’eau froide sur l’idée, expliquant que c’est la pression des suivis qui a tout retenu.

« Je ne sais pas, je pense que comme beaucoup d’artistes, nous avons tous les trois (Reilly, Ferrell et le réalisateur Adam McKay) ressenti comme ‘À moins d’être vraiment sûrs de pouvoir faire une meilleure version ou améliorer ce qu’elle c’est, laissons les choses de côté. Les suites sont difficiles à réussir. Je peux (nom), je veux dire … Des extraterrestres peut-être. Parrain II est également excellent … Ensuite, il y a une liste d’échecs aussi longtemps que la journée.

John C. Reilly n’est certainement pas faux quand il dit que la majorité des suites ne répondent souvent pas aux attentes, mais si quelqu’un peut battre la tendance, ce sont les esprits combinés de Reilly, Ferrell et McKay.

La première Demi frères présente Ferrel et Reilly comme Brennan et Dale respectivement, deux hommes d’âge moyen, baveux et sans ambition qui vivent toujours avec leurs parents, qui sont forcés de vivre ensemble lorsque la mère de Brennan épouse le père de Dale. Demi frères a reçu des critiques mitigées à sa sortie, mais est depuis devenu un incontournable du genre et reste l’une des œuvres les plus précieuses de Ferrell et Reilly. Malgré ses doutes sur une suite, Reilly n’a que de bons souvenirs de la réalisation du film.

« C’est un film bien-aimé, je l’adore », a-t-il ajouté. « Une grande partie de ce film contient des histoires de ma propre enfance. Will, Adam et moi nous sommes tous assis ensemble, essayant de nous faire rire pendant des semaines et des semaines. Beaucoup de (ça), ‘Ne touchez pas à mon batterie, « se faire tabasser par un combat de gangs qui valait la peine de gosses, beaucoup de ces trucs sont juste sortis de ma vie, donc ça me semblait très personnel et ça me semblait très fait à la main dans un sens du fait que Will et Adam l’ont fait. » Alors, la bonne idée pour Beau-frère 2 surgir, il semble que Reilly pourrait être persuadé de revenir.

Ce n’est pas la première fois que Reilly jette un doute sur une suite, déclarant en août: « Nous en parlons à peu près depuis la sortie du premier. Pour la plupart des artistes, les suites ne sont pas les plus attrayantes. Les fans, bien sûr, sont différents. Si vous aimez la pizza, vous en voulez plus. Je comprends que les gens se lancent vraiment dans l’idée, mais pour ce qui est d’avoir quelque chose sur la table, non, il n’y en a pas. «

Bien sûr, cela n’a pas empêché Ferrell de donner des idées, l’acteur et le comédien ayant récemment révélé que Beau-frère 2 suivraient Brennan et Dale alors qu’ils suivaient leurs parents pour vivre dans une communauté de retraite et essayeraient de les convaincre qu’eux aussi ont gagné le droit de prendre leur retraite. Reilly peut actuellement être vu dans la comédie de science-fiction Base lunaire 8 sur Showtime. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Team Coco.

