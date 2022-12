Spy x Family sortira un nouveau film original en 2023

Bien que 2022 ait été pour beaucoup l’année du »Espion x Famille » Pour être l’un des anime les plus populaires, 2023 semble élever encore plus les attentes. En plus d’annoncer une deuxième saison de l’anime, il a été révélé que » Spy x Family » aura un nouveau film qui sortira l’année prochaine.

La nouvelle production sera une œuvre entièrement nouvelle, comprenant une histoire originale jamais vue auparavant dans le manga. Tetsuya Endō, créateur de la série, supervisera le film et créera le design des nouveaux personnages qui apparaîtront dans l’histoire.

Pour commémorer la nouvelle annonce, Endo a posté une nouvelle illustration où Loid peut être vu en train de piloter un avion avec Anya, Yor et Bond assis à l’arrière, avec Anya tenant un pot de pop-corn alors qu’un nuage de parole dit » Partons en voyage au cinéma! »

L’adaptation animée de » Spy x Family » a été créée en avril 2022, avec sa première saison divisée en deux parties. Produit par Wit Studio et CloverWorks, l’adaptation a reçu un grand nombre de critiques de la part des critiques et des téléspectateurs, étant l’un des anime les plus populaires de 2022, la phrase « Anya aime les cacahuètes » étant la phrase la plus populaire de l’année.

L’histoire de »Spy x Family » suit l’agent Twilight au sein de l’opération Strix, une mission dans laquelle il devra avoir une fausse famille afin d’entrer à l’Eden Academy afin d’avoir un contact avec Donovan Desmond et ainsi faire que la paix continue entre Ostania et Westalis.

Pour cela, il adopte Anya, une fille télépathique de quatre ans, et épouse Yor Briar, un employé de la ville calme et maladroit qui est secrètement un assassin qualifié. Bien qu’au début tout ait commencé comme une farce, ils se rendront vite compte que leurs liens se resserrent de plus en plus.

La première saison de »Spy x Family » est disponible sur croustillant. Il n’y a pas encore de date fixée pour le film, mais il sortira en 2023.