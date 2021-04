Simone Biles montre une nouvelle coupe de cheveux longue bob

Jeudi, Simone Biles a partagé sa nouvelle coupe de cheveux avec ses fans et ses abonnés sur Instagram, et nous devons dire: le nouveau look est fabuleux.

« Euh 💇🏾‍♀️ J’ai fait quelque chose », a écrit la gymnaste olympique de 24 ans dans la légende. Sur les photos, la médaillée d’or olympique pose avec sa nouvelle coupe de cheveux plus courte.

Les amis et les adeptes de Biles se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour se dire à quel point ils aiment le plus court.

La gymnaste Madison Kocian a écrit: « LOVE LOVE LOVE you look amazing! »

Un autre adepte a commenté: « J’aime tellement tes cheveux! Cette longueur te va si bien. »

Le mois dernier, Biles a publié plusieurs photos d’elle-même et de son petit ami, Jonathan Owens, profitant de vacances ensemble au Belize. Dans une image douce publiée, Biles et Owens, 25 ans, ont posé pour un selfie souriant.

«Mon partenaire de voyage pour toujours», a-t-elle sous-titré le message.

« Premier de beaucoup », a écrit Owens, qui joue la sécurité pour les Texans de Houston de la NFL, dans les commentaires.

Biles et Owens ont semblé rendre publique leur relation en août 2020. Dans une interview avec Hoda Kotb de 45secondes.fr au début de cette année, Biles a déclaré que les deux « passent un bon moment ensemble ».

« Nos personnalités correspondent parfaitement », a-t-elle déclaré en janvier. « Nous avons le même sens de l’humour. Et il est tout simplement génial. C’est un athlète aussi, donc nous nous comprenons vraiment et je pense que c’est pourquoi notre relation a été transparente. »

Plus récemment, la championne du monde à 19 reprises s’est ouverte à Hoda sur le fait qu’elle souhaitait utiliser ses projecteurs pour continuer à pousser au changement dans son sport à la suite du scandale d’abus sexuels impliquant l’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique, Larry Nassar.

« J’ai juste l’impression que tout ce qui s’est passé, je devais revenir au sport pour être une voix, pour que le changement se produise », a déclaré Biles lors d’une interview sur AUJOURD’HUI en avril. «Parce que j’ai l’impression que s’il n’y avait pas un survivant dans le sport, ils l’auraient simplement effleuré sur le côté.

« Mais comme je suis toujours là, et que j’ai une présence et une plate-forme assez importantes sur les réseaux sociaux, ils doivent faire quelque chose. Donc j’ai envie de revenir, la gymnastique n’était tout simplement pas le seul but que j’étais censé faire. »

