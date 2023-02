Le tournage de la saison 2 de Squid Game commencera cette année, date de sortie probable en 2024

Jeu de calmar La star Lee Jung-jae a révélé quand la deuxième saison de la série à succès Netflix commencera enfin à tourner, nous donnant des indices sur le moment où elle pourrait enfin orner nos écrans. S’adressant à allkpop.com, l’acteur a révélé que Jeu de calmar La saison 2 est actuellement sur la bonne voie pour commencer le tournage plus tard cette année, en été pour être plus précis, et pense que tout cela pourrait prendre un peu plus de temps par rapport à la première sortie.





« Quoi qu’il en soit, le tournage de ‘Squid Game 2’ commencera cet été et le tournage durera probablement environ 10 mois. Nous travaillions également sur la saison 1 pendant environ 10 mois, mais c’était avec des retards causés par COVID-19. Mais vu que la saison 2 sera à plus grande échelle, il faudra probablement plus de temps pour la terminer. »

Si le tournage devait commencer en été, cela donnerait probablement Jeu de calmar Saison 2 une sortie en 2024, ce qui signifie que nous avons encore un peu de temps à attendre pour le deuxième tour. Pour nous apaiser, cependant, Lee Jung-jae offre un aperçu de ce que la deuxième saison impliquera : la vengeance.

« Il est probablement prudent de supposer que. Comme nous l’avons tous vu à la fin de la saison 1, l’intrigue principale de la saison 2 sera la vengeance, et le personnage clé qui contrôlait le fonctionnement des jeux de la saison 1 était Lee Byung-hun sunbae, il semble donc que nous deux serons les personnages centraux de cette prochaine histoire. C’est la première fois que je travaillerai avec Lee Byung-hun sunbae, en fait. Eh bien, nous avons travaillé sur un drame appelé ‘White Nights 3.98 ‘ à l’époque, mais nous n’avions pas de scènes ensemble.





Squid Game Saison 2 traitera de la police, du leader et de la vengeance

Sorti en septembre 2021 et acclamé par le grand public, la première saison de Jeu de calmar se concentre sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à un ensemble de jeux pour enfants aux conséquences mortelles dans l’espoir de gagner un prix de 45,6 milliards de won. La série est rapidement devenue un phénomène de la culture pop, recevant de nombreuses nominations, dont 14 nominations aux Primetime Emmy Awards et remportant l’Emmy du meilleur acteur principal dans une série dramatique.

Détails de ce que la deuxième saison de Jeu de calmar impliquera coule lentement depuis un certain temps. La série verra le retour du mystérieux Front Man, incarné par J’ai vu le diable et G.I. Joe: Retaliation star Lee Byung-hun, révélant plus de ce qui fait vibrer l’homme masqué. « Pendant que j’écrivais la première saison, j’ai pensé aux histoires qui pourraient être dans la deuxième saison si j’en faisais une – l’une serait l’histoire du leader », a révélé le créateur Hwang Dong-hyuk.

La série continuera également le commentaire social, visant la police. « Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois dans les nouvelles mondiales que la police peut être très en retard pour agir sur les choses – il y a plus de victimes ou une situation s’aggrave parce qu’elles n’agissent pas assez vite », a poursuivi Dong-hyuk. « C’était un problème que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage. »

Bien sûr, il y aura plus de jeux, qui promettent d’être à la fois nouveaux et encore plus dramatiques. Espérons que nos nerfs pourront le supporter.