« La fille invisible », est-il basé sur une histoire vécue ?

« La fille invisible » est le Nouvelle série qui a été ajouté à Catalogue Disney Plus Espagne le mercredi 15 février 2023. Réalisée par Norberto Lopez Amado et Aritz Moreno, cette production est une adaptation de l’œuvre à succès du même nom de Blue Jeans, auteur de son vrai nom Francisco de Paula Fernández González.

Dans la fiction, un père (Daniel Grao) Et votre fille (zoé stein) sont impliqués dans l’enquête sur le meurtre d’un adolescent pendant les festivités estivales dans la ville de Cárdena, en Andalousie. Les deux sont obligés de mettre leurs différences de côté dans une affaire où tout le monde dans l’endroit est un suspect.

Sans aucun doute, c’est un thriller qui aurait pu s’inspirer de faits au-delà de la fiction. Mais, « The Invisible Girl » est-il vraiment basé sur une histoire vraie ? Dans les lignes qui suivent, nous révélons ce que nous savons de la Série Disney+.

La série « La fille invisible » est réalisée par Norberto Lopez Amado et Aritz Moreno (Photo : Morena Films)

« LA FILLE INVISIBLE » EST-ELLE BASÉE SUR UNE VRAIE HISTOIRE DE VIE ?

La réponse courte est non. Bien qu’il soit probable que certains événements de la série reflètent ce qui se passe dans la vraie vie, la vérité est que jean bleu a confirmé que les cas présentés dans son ouvrage appartiennent exclusivement à la fiction.

Il est à noter que la ville dans laquelle se déroule le programme porte également un nom fictif (cardena), bien que l’on sache que les scènes ont été tournées dans des villes sévillanes telles que Carmona, El Viso del Alcor et Gerena.

En ce sens, la foire locale montrée dans le spectacle comprend la participation de nombreux habitants de carmone. En d’autres termes, ils ont essayé de maintenir l’essence de la ville dans ces séquences.

Daniel Grao et Zoe Stein dans une scène de la série espagnole « The Invisible Girl » (Photo : Disney Plus)

QUEL EST LE LIVRE DONT LA SÉRIE « LA FILLE INVISIBLE » EST INSPIRÉE ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la série est l’adaptation du roman « La fille invisible » (2018) de jean bleu. Cela fait partie d’une trilogie qui se complète avec les livres « Le puzzle de cristal » (2019) et « La promesse de Julia » (2020).

Les trois textes sont dirigés par Place Julia, la fille qui est encouragée à résoudre un homicide dans la première histoire. Dans les deuxième et troisième, il rencontre également d’autres cas mystérieux.

Selon le témoignage de l’écrivain, il est très satisfait du résultat du programme : «Il y a eu une très bonne énergie, également sur le plateau, de la part de la sélection des acteurs, dont beaucoup sont andalous, et le fait que Disney soit celui qui présente la série me laisse plus que satisfait; Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas pu l’imaginer »il a dit EPE.

« The Invisible Girl » est le premier volet de la trilogie écrite par Blue Jeans (Photo : Planet)

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « LA FILLE INVISIBLE » ?

Les huit épisodes de la première saison de « La fille invisible » sont déjà disponibles en Disney Plus Espagne. Ainsi, si vous êtes dans le pays européen, vous n’avez besoin que d’un abonnement au service de streaming pour profiter de la production sur la plateforme.

Regardez la bande-annonce de ce thriller passionnant ci-dessous.