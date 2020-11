BitLife Karen Challenge Guide – Guides de jeu Pro

Il est temps de relever un autre défi dans BitLife, et cette fois, nous assumons le rôle de Karen! Vous devrez posséder une fourgonnette, vous plaindre beaucoup aux ressources humaines, intenter de nombreuses poursuites et lancer des rumeurs à propos de vos ennemis. Si vous avez toujours voulu savoir ce que c’était que d’être complètement autorisé, alors il est temps de jouer un rôle en tant que Karen.

Règles du défi BitLife Karen

Tais-toi et relève ce défi, ou je contacte le manager!

Voici un aperçu des conditions requises pour réussir le Karen Challenge:

Naître une femme nommée Karen

Posséder une fourgonnette

Faire plus de 10 rapports aux RH

Déposer plus de 5 poursuites

Lancer des rumeurs sur plus de 10 ennemis

Guide du défi Karen

La première étape pour relever ce défi est que vous devrez vous assurer que vous vous êtes fait appeler Karen et que vous êtes une femme pour commencer. Après cela, vous pouvez à peu près vieillir tout au long de vos études et accéder à votre premier emploi à l’âge de 18 ans ou à votre diplôme d’études secondaires. N’importe quel travail devrait fonctionner, car vous allez probablement être licencié assez souvent de toute façon. Vous aurez besoin d’un peu d’argent pour intenter des poursuites, mais cela ne devrait pas être un trop gros problème tant que vous accumulez un petit pécule.

L’une des choses un peu déroutantes est de lancer des rumeurs sur les ennemis. Vous devrez d’abord devenir ami avec une personne, ce que vous pouvez faire à l’école ou avec quelqu’un au travail. Ensuite, vous voudrez aller dans le menu Relations et sélectionner la personne avec laquelle vous voulez être ennemi. Maintenant, appuyez sur le nom de la personne et en haut du menu Ami, et vous aurez la possibilité de changer le statut de votre relation. Vous pouvez ensuite choisir parmi Amis, Meilleur ami ou Ennemis. Maintenant que vous êtes ennemis, vous pouvez revenir à ce menu et lancer une rumeur à leur sujet. Vous devrez le faire environ 10 ennemis distincts.

Le dépôt de poursuites est un peu délicat, mais ce n’est pas trop mal. Une façon de le faire est d’être licencié de votre travail, ce qui se produira probablement si vous faites beaucoup de rapports aux RH ou si vous dérangez vos collègues. Une fois que cela se produit, dirigez-vous vers le menu Activités et recherchez Poursuite. Si vous avez la possibilité de créer une poursuite contre quelqu’un, le nom y sera répertorié. Peu importe que vous gagniez le procès ou non, je choisirais donc l’option d’avocat la moins chère. Vous pouvez également intenter des poursuites si quelqu’un vous attaque. Cela se produira parfois avec les ennemis sur lesquels vous lancez des rumeurs!

Faire des rapports aux RH prendra beaucoup de temps à moins que vous n’ayez de la chance. Si vous insultez, lancez une rumeur ou blaguez quelqu’un, il pourrait vous attaquer. S’ils le font, vous pouvez déposer une réclamation auprès des RH à ce sujet. Vous pouvez également faire un rapport si un collègue fait une avance sexuelle vers vous. Ce sont les principales façons de le faire, alors commencez à faire du mal à vos collègues et j’espère que quelqu’un fera une avance vers vous.

Enfin, vous voudrez posséder une fourgonnette. C’est l’étape la plus simple, car tout ce que vous avez à faire est de disposer de suffisamment d’argent pour en acheter un. Vous pouvez également demander un prêt auto et cela comptera également. Je ferais cela en dernier à moins que vous n’ayez l’impression que vous n’allez pas avoir d’argent, car le véhicule pourrait devenir totalisé après un certain temps et vous devrez en acheter un autre.

La principale chose à laquelle il faut faire attention dans ce défi est d’avoir une santé trop faible. Vous serez probablement attaqué assez souvent, ce qui peut parfois conduire à des contacts assez rapprochés avec la mort. Dirigez-vous vers la salle de sport, faites des promenades et méditez pour garder votre santé. Si quelque chose de particulièrement grave vous arrive, assurez-vous d’aller chez le médecin!