Tous les films de Hayao Miyazaki disponibles sur Netflix

Hayao MiyazakiNé le 5 janvier 1941 à Tokyo, il fête ses 80 ans ce mardi et est reconnu par les fans sur les réseaux sociaux. Le réalisateur, animateur, illustrateur, mangaka et producteur d’anime japonais a réussi à conquérir la planète avec ses productions et se positionne comme l’une des grandes références de l’animation dans l’histoire de la cinématographie, avec Walt Disney.

En 1963, il a commencé à travailler chez Toei Animation sur l’anime théâtral Watchdod Bow Bow et à la télévision avec Wolf Boy Ken. En 1971, il est allé à A Pro, où il était en charge de 14 épisodes de la série «Lupin III». Le changement est survenu en 1985 lorsqu’il a fondé Studio Ghibli avec son collègue Isao Takahata, une étude désormais considérée comme l’un des meilleurs au monde.

« Nous ne savons jamais où l’histoire ira, mais nous continuons à travailler sur le film au fur et à mesure qu’il se déroule. », a pour devise principale, puisque ses scripts ne sont pas considérés comme traditionnels. Ses films ont les caractéristiques de transmettre la relation de l’humanité avec la nature, la technologie et comment maintenir une éthique pacifiste; de plus, leurs protagonistes sont régulièrement des filles ou des jeunes femmes fortes et indépendantes.

