Les défis de la saison 2 de la saison 2 de “ Fortnite ” et le défi de Wolverine révélés

Les choses évoluent exceptionnellement rapidement ici dans les premières semaines de Fortnite Chapitre 2, saison 4, où les super-héros Marvel envahissent l’île pour toutes sortes d’hyjinks sous licence. La semaine dernière, nous avons eu l’arrivée d’Ant Manor et de Panther’s Prowl, et nous avons même eu un énorme tas de défis d’éveil disponibles dès le début de la saison, ou du moins dès que vous les débloquez dans le Battle Pass. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais comme d’habitude, tout dépend des défis hebdomadaires, et la semaine 2 vient d’être rendue disponible aujourd’hui. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Rechercher des coffres à Salty Springs: 0/7

Éliminations à l’Autorité: 0/3

Danse sur différentes têtes de sentinelles au cimetière des sentinelles: 0/3

Détruire les bateaux à Craggy Cliffs: 0/7

Rebondissez sur différents jouets pour chiens au Manoir des fourmis

Montez sur un bateau à moteur sous des ponts en acier de différentes couleurs

Rechercher des coffres SHIELD à l’intérieur des Quinjets

Surtout assez simple ici, bien qu’il y ait aussi un autre défi Wolverine dans le mélange. Il vous demande de trouver un écran de chargement sur un site de patrouille Qunjet, afin que vous puissiez vous en occuper en même temps que la recherche de SHIELD Chests, qui est un acronyme ennuyeux à taper.

Autre que cela, le seul nouvel emplacement ici est Ant Manor. Pour savoir où le trouver, cliquez ici.

Les défis sont assez simples depuis une ou deux saisons maintenant, la plupart d’entre eux s’appuyant sur des emplacements établis ou en donnant le jeu en en mettant de nouveaux sur la carte. Les chasses au trésor étranges à l’échelle de la carte pour les gnomes et ce genre de choses me manquent en quelque sorte, mais dans une certaine mesure, les défis de l’éveil ont pris la place de ceux-ci.

Alors finissez-les et faites des progrès sur votre passe de combat: Iron Man est une sacrée récompense, et vous voudrez atteindre le niveau 100 avec suffisamment de temps pour terminer les défis de l’éveil et ne pas être boiteux. , peaux de super-héros sans super-héros. J’apprécierai particulièrement le Sentinel Graveyard cette semaine, je pense.

