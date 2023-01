Le substitut, un regard sur la ville invisible et ses problèmes

pas de spoilers

Après s’être classé dans le Top 10 des films les plus regardés en Argentine, le film Alterner arrive dans les salles mexicaines. De quoi s’agit-il? Nous vous disons.

Le substitut, un film de Diego Lerman, arrive dans les salles mexicaines (Photo : Pimienta Films)

C’est une histoire bien connue et largement abordée au cinéma à partir de différentes lectures. Il s’agit de l’enseignant inexpérimenté qui doit s’occuper d’étudiants adolescents pour attirer leur attention. Cela implique de se confronter à lui-même et à son noyau afin de se connecter avec les étudiants dont il a la charge. Bref, c’est le principe de Alterner, Le nouveau film de Diego Lerman. Mais, pour le meilleur ou pour le pire, qu’est-ce qui le différencie des autres ?

Il nous raconte ici la nouvelle expérience de Lucio (Juan Minujín) en tant que professeur de littérature suppléant dans un lycée urbain. Cependant, ce n’est dans aucun quartier de la ville. L’école est située à la périphérie de Buenos Aires, c’est-à-dire dans un territoire marginal qui ressemble à un petit accident géographique qui donne l’impression d’être sur le chemin de la grande ville. Placer le conflit dans cet espace est une réussite du film. Parce que? Car au Mexique, si l’on suppose l’universalité de la marginalisation dans les zones urbaines punies par l’abandon, elle est identifiable à la périphérie. A Mexico, pour être plus précis, la périphérie et ses habitants sont punis avec mépris ; ils sont rendus invisibles à cause du classisme, du racisme. Lerman rend visibles ces lieux et ces personnes qui n’existent pas pour le reste.

Il le fait à travers quelque chose qui ressemble aussi au Mexique : la vente et la consommation de drogues chez les jeunes. Lucio commence tardivement à s’intéresser à l’environnement de ses élèves lorsque les autorités de sécurité procèdent à une descente dans une école qui aboutit à l’arrestation d’un élève pour trafic de drogue. Dilan, un autre des étudiants impliqués, a besoin de se cacher après avoir été menacé par un baron de la drogue local aux aspirations politiques.

Après cette situation vient un inconvénient dans la manière d’aborder le film. Et c’est qu’en connaissant la présence du crime organisé pour recruter et opérer par le biais d’étudiants qui vivent dans la région, l’intention du directeur se penche davantage vers les conflits familiaux de l’enseignant au lieu de s’occuper des adolescents, qui sont la cause de son existence en tant qu’enseignant, surtout lorsque les forces de l’ordre ont fait irruption dans une salle de classe, un signe que les choses ne vont pas bien dans cet environnement. Cependant, ce fait reste une anecdote alors que le processus de Lucio pour se connecter avec ses étudiants s’adoucit.

Parfois, il est léthargique et inutile d’explorer Lucio comme un père qui ne finit pas par éclater ou être pleinement amoureux envers sa fille adolescente qui refuse de suivre ses ordres, ou comme un homme qui semble être intrigué mais en même temps ne tient pas compte de la relation qu’il soutient son ex-femme avec quelqu’un, ou comme un fils qui renonce à ses émotions face à ce que lui propose la figure paternelle d’El Chileno (un Alfredo Castro mesuré). Lucio est un gars gris dans des conditions qui nécessitent à elles seules de se pencher sur un extrême, soit blanc ou noir. Il reste au milieu à l’exception d’une séquence bien réussie vers la fin où il aide Dilan.

Certes, être enseignant n’est pas facile, encore moins être novice. Mais pour comprendre l’enseignant, il est important de le voir reflété dans les actions de ses élèves, ainsi que dans la vie de ces élèves eux-mêmes. Ces détails ressortent avec peu de profondeur dans Alterner, ce qui peut provoquer une distance empathique du spectateur avec le rythme du film et de ses personnages.

D’autre part, Lerman réalise dans son intention de regarder vers la périphérie que nous nous demandons où se trouve la violence qui opprime cette zone et qui l’exécute, quelles sont les autorités correspondantes qui ont autorisé ou omis l’achat et la vente de drogues dans les écoles, quelles garanties sont données aux enseignants qui enseignent dans des territoires dangereux, où se trouvent les adultes ou les parents de ces adolescents. Alterner Il a déjà posé la première pierre. Il s’agit maintenant de poursuivre cette exploration de la ville invisible, de ses problématiques et du système éducatif qui s’y développe.

