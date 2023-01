Fin de « Chaque jour la même nuit » expliqué : les parents des victimes obtiennent-ils justice ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le livre de 2018 « Todo dia a misma noite: A história não contada da boate Kiss » de la journaliste brésilienne primée Daniela Arbex, « Chaque jour la même nuit » c’est une Mini-série brésilienne sur Netflix qui révèle l’histoire inédite d’une des plus grandes tragédies du Brésil : de l’enquête policière aux circonstances qui ont déclenché l’incendie et la lutte inlassable pour la justice menée par les familles des victimes. Un combat qui continue 10 ans plus tard.

La fiction réalisée par Gustavo Lipsztein, Julia Rezende et Carol Minêm commence par présenter quelques-uns des jeunes qui deviendront victimes de tincendie tragique à la discothèque Kiss, qui a coûté la vie à 242 jeunes à Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brésil).

Le matin et l’après-midi du 26 janvier 2013, plus d’un millier d’étudiants de six universités et cours techniques de l’Université fédérale de Santa Maria se préparent à assister à la fête dans la discothèque située au numéro 1925 Rua dos Andradas. Sans imaginer queVers 2 h 30 le 27 janvier 2013, le chanteur du groupe musical qui se produisait à ce moment-là exécuterait un feu d’artifice qui déclencherait un grand incendie..

Des policiers et des pompiers tentent de sauver des étudiants dans la mini-série « Tous les jours, la même nuit » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « TOUS LES JOURS, LA MÊME NUIT » ?

Bien que le groupe essaie d’éteindre les premières flammes avec de l’eau et un extincteur, en quelques minutes le feu se propage dans toute la discothèque Kiss. Le chanteur n’alerte pas le feu et lorsque les assistants tentent de sortir des lieux par la seule porte, les membres de la sécurité ferment les portes pour les empêcher de partir sans payer.

Bien que plusieurs s’en sortent, beaucoup meurent des fumées toxiques qu’ils inhalent. Lorsque les pompiers et la police arrivent sur les lieux de l’accident, ils transfèrent les blessés vers les hôpitaux les plus proches et découvrent que la salle de bain de la discothèque est pleine de cadavres, puisque les victimes ont confondu les lumières des toilettes avec la sortie de secours qui par le voie n’existait pas.

L’une des parties les plus déchirantes de « Chaque jour la même nuit» est la recherche des parents. Alors qu’ils visitent les hôpitaux et les lieux où se trouvent les corps des victimes, ils ne perdent pas espoir de retrouver leurs enfants vivants.

Après avoir licencié leurs enfants, les parents ne peuvent que se battre pour la justice. Ils forment une association et demandent que tous les responsables soient jugés et condamnés. L’un des membres du groupe musical est mort dans l’incendie, mais les autres se sont échappés de l’endroit. L’un des propriétaires de la discothèque part également en cavale et l’autre tente de se suicider.

Finalement, ils sont arrêtés et le parquet porte plainte contre eux. Cependant, les parents exigent que les 28 personnes que la police désigne comme responsables soient également inculpées, dont des pompiers et d’autres fonctionnaires.

Les parents des victimes pleurant à leurs enfants dans la mini-série « Chaque jour la même nuit » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TOUS LES JOURS, LA MÊME NUIT » ?

Les investigations concluent que la discothèque Kiss ne disposait pas des autorisations nécessaires pour fonctionner, qu’elle dépassait la capacité autorisée, qu’elle utilisait des matériaux inflammables pour recouvrir le toit des locaux pour faire des économies. Précisément, ce matériau en contact avec le feu a généré du cyanure d’hydrogène, le même gaz qui était utilisé dans les centres d’extermination comme Auschwitz-Birkenau.

Des années après le drame, les parents des victimes continuent de demander justice, tandis que les propriétaires de la discothèque insistent sur le fait qu’il ne s’agit que d’un accident. Pendant ce temps plusieurs parents sont morts sans avoir pu voir les responsables payer pour leurs crimes.

Lorsqu’un groupe de parents demande aux procureurs en charge de l’affaire de faire leur travail et souligne qu’ils protègent les autorités responsables, ils sont dénoncés pour diffamation et menacés d’aller en prison. Grâce à un nouvel avocat, ils parviennent à éviter la prison et continuent leur combat.

Les parents des victimes obtiennent-ils justice ?

Après plusieurs années de lutte, les parents des victimes obtiennent que les prévenus soient jugés pour homicide volontaire et non coupables comme le souhaitaient les avocats de la défense. Cependant, le procès prévu le 16 mars 2020 a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus et a débuté en décembre 2021.

« Chaque jour la même nuit» termine en notant que le jury a condamné les accusés à des peines pouvant aller jusqu’à 22 ans de prison, mais neuf mois plus tard, la Cour de justice a accueilli l’appel des accusés et, pour des raisons de procédure, a annulé le jugement de première instance.

En janvier 2023, les responsables de la mort de 242 jeunes et de nombreux autres qui ont survécu avec de graves séquelles sont libérés dans l’attente d’un autre procès qui n’a pas encore de date.