 »Euphoria » est la série la plus tweetée de toute la décennie

Être l’un des grands succès de la plateforme hbo maxil n’est pas surprenant de dire que la série de »Euphorie » a inondé les réseaux sociaux de différents fans commentant son intrigue, partageant des points de vue et même associant des mèmes à des scènes de production. Cependant, son impact a été si grand que Twitter a nommé « Euphoria » la série la plus tweetée, non seulement de l’année, mais de toute la décennie.

La série HBO avec Zendayaa été le plus gros succès sur les réseaux sociaux depuis la fin de « Jeu des trônes » en 2019. Maintenant, lors de sa deuxième saison, »Euphoria » a accumulé le nombre de 30 millions de tweets51% de plus que lors de sa première saison en 2019.

Après le retour du drame pour adolescents avec de grandes scènes choquantes pour sa deuxième saison, la série a eu un grand impact sur le public, obligeant même l’algorithme Twitter à afficher et à recommander des publications qui parlaient de la série aux utilisateurs qui ne la connaissaient pas encore, ce qui montre une nette domination de « Euphoria » dans le réseau social.

De plus, la série s’inscrit dans divers thèmes que Twitter cherche à montrer à ses utilisateurs, puisqu’elle n’est pas seulement présentée sous le thème de »Euphoria », mais couvre également les sujets de »Drama TV », »Funny Tweets » , à la suite des mèmes constants générés par les fans, et » Zendaya », où la carrière de la jeune actrice qui est devenue l’une des carrières d’actrice les plus réussies de ces derniers temps est reprise.

Le haut niveau d’engagement des fans envers l’intrigue de « Euphoria » a permis au public d’avoir des discussions sérieuses sur les thèmes centraux de la série, tels que la dépendance ou la dépression, alors que le personnage de Rue, joué par Zendaya, devient confronté à une série de complications comme l’intrigue progresse qui incite la plupart des téléspectateurs à sympathiser avec elle.

Que l’on soit fan de la série ou non, « Euphoria » est déjà devenu un phénomène populaire, mis en avant sur Twitter comme la série la plus publiée à ce jour. La finale de la deuxième saison de la série HBO Max sera diffusée prochainement 27 février 2022 sur la plateforme de streaming.