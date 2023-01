How I Met Your Father montre le retour d’un autre personnage de How I Met Your Mother

La première de la deuxième saison de la série »Comment j’ai rencontré ton père » a surpris tous ses fans avec l’un des camées les plus attendus, montrant le retour de Neil Patrick Harris comme Barney Stinson.

Le dernier épisode de la série montrait Sophie, interprétée par Hilary Duf, plantez votre voiture derrière une autre. Dès que le conducteur du véhicule en sort, on s’aperçoit rapidement que le propriétaire n’est autre que Barney Stinson, et tous les fans s’enthousiasment pour son retour dans la série.

Bien sûr, Barney n’est pas le seul personnage à revenir dans « How I Met Your Mother ». La première saison de la série dérivée montrait l’actrice cobie smulders retour à son rôle de Robin, en plus de petites apparitions d’El Capitan, joué par Kyle Mc Lachlanet Carl le barman, joué par Joe Nieves.

L’apparition de Robin à la fin de la première saison a excité de nombreux fans, le personnage donnant des conseils à Sophie sur les relations. Avec cela, il était compréhensible que plusieurs des personnages de » How I Met Your Mother » puissent venir avec des camées dans la nouvelle série.

Auparavant, l’acteur Josh Radnor, qui jouait Ted Mosby, a admis qu’il était prêt à revenir à la série comique. « J’ai eu un échange vraiment sympa avec Hilary Duff. Nous avons échangé sur le fait d’être le » moi « de la série », a déclaré Radnor. « Hilary a dit publiquement qu’elle adorerait m’avoir, donc je ne refuserais pas une invitation. »

Bien que la première de » How I Met Your Father » ait reçu de mauvaises critiques dans une publicité, au fil du temps, la série a gagné un grand nombre de téléspectateurs, ce qui a incité Hulu à envisager de sortir une deuxième saison. La série sert en quelque sorte de suite à » How I Met Your Mother » et se concentre sur la vie de Sophie et de son groupe d’amis, qui tentent de naviguer dans leur vie en traitant de problèmes tels que les rencontres, la carrière et la famille.

»Comment j’ai rencontré ta mère » présente de nouveaux épisodes tous les mercredis Étoile+.