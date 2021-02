« La danse des lucioles », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting

« Les lucioles dansent»(« Firefly Lane »dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui raconte l’histoire d’une amitié qui a connu des hauts et des bas au cours des 30 dernières années. Dans la fiction, basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah, les vies de Tully et Kate sont montrées dans les années 1970, 1980 et 2003.

Le drame développé par Maggie Friedman met en vedette Katherine Heigl et Sarah Chalke. Le casting est complété par Ali Skovbye, Roan Curtis, Beau Garrett, Yael Yurman, Jon-Michael Ecker et Ben Lawson. Mais qui est qui dans « Les lucioles dansent« ? et où avez-vous déjà vu ces acteurs?

KATHERINE HEIGL COMME TULLY HART

Tully est une journaliste qui est devenue l’animatrice d’un talk-show à succès, malgré l’enfance difficile qu’elle a eue avec sa mère Cloud. Sa vie a commencé à s’améliorer depuis qu’il a rencontré sa voisine et meilleure amie Kate.

L’un des rôles les plus mémorables de Katherine Heigl est celui du Dr Izzie Stevens dans la longue série « Grey’s Anatomy ». Il a également participé à des films tels que « The Ugly Truth », « 27 Dresses », « Wuthering Heights » et « Unforgettable ». Heigl faisait partie de la huitième saison de « Suits ».

Katherine Heigl joue Tully Hart dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

ALI SKOVBYE COMME JEUNE TULLY (JEUNE)

Ali Skovbye joue la jeune version de Tully dans « Les lucioles dansent«Mais avant ce rôle, elle a joué Becky dans« When Calls the Heart »et Annie Sanders dans« The Man in the High Castle ». De plus, l’actrice canadienne était Emma dans le film de 2019 «Breakthrough» et Abigail dans la série «The Gourmet Detective» et faisait partie de «Once Upon a Time».

Ali Skovbye joue la jeune version de Tully dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

SARAH CHALKE COMME KATE MULARKEY

Kate Mularkey est une jeune femme timide et chaleureuse qui est ravie de la popularité de Tully depuis qu’elle l’a rencontrée. Elle a commencé comme écrivain, et dans les années 70 et 80, elle se lève professionnellement et épouse finalement son collègue, Johnny Ryan. Puis elle s’occupe de quelques problèmes avec sa fille et avec son mari.

Sarah Chalke est devenue célèbre dans le programme « Scrubs », où elle a donné vie au Dr Elliot Reed, en plus, elle était dans « Roseanne » comme Becky Conner-Healy, dans « Comment j’ai rencontré votre mère » comme Stella Zinman et a donné sa voix à Beth Smith dans «Ricky et Morty».

Sarah Chalke joue Kate Mularkey dans « The Fireflies Dance » (Photo: Netflix)

ROAN CURTIS COMME JEUNE KATE MULARKEY (JEUNE)

Roan Curtis a précédemment joué Emma Gilbert dans « Shut Eye » et Sylvia dans « The Magicians ». De plus, elle est apparue comme Angel Cupid / Marion dans le film de 2017 « Before I Fall » et a été présentée dans la série « Supernatural ».

Roan Curtis joue la jeune version de Kate dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

BEN LAWSON COMME JOHNNY RYAN

Johnny est le mari de Kate, il est aussi le patron de Tully et des années plus tard, il devient son producteur. Il provoque une sorte de triangle amoureux entre les meilleurs amis. En 2003, il veut quitter sa famille pour travailler comme correspondant de guerre en Irak.

Avant de jouer Johnny dans « Les lucioles dansent« Ben Lawson a joué un frère fictif de Hemsworth dans » The Good Place « , comme le procureur Peter Garrett dans » Doubt « , Damian Rennett dans » Designated Survivor « et Rick Wlodimierz dans » 13 Reasons Why. «

Ben Lawson joue Johnny Ryan dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

BEAU GARRETT COMME NUAGE

Beau Garrett joue Cloud, la mère insouciante de Tully, mais était aussi un avocat de l’hôpital San Jose St. Bonaventure dans la série «The Good Doctor», Captain Raye sur «Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer» et Gem sur «TRON.: Legacy ».

Beau Garrett joue Cloud dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

YAEL YURMAN COMME MARAH

Yael Yurman joue Marah, la fille de Johnny et Kate. Auparavant, elle était Anastasia dans «Once Upon a Time», Aviva dans «Sacred Lies» et Clara Sampson dans «The Man in the High Castle».

Yael Yurman joue Marah dans « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

JON-MICHAEL ECKER COMME MAX BRODY

Max est l’homme que Tully a rencontré dans un bar et avec qui elle s’est mariée de façon impromptue et avec qui elle a presque un enfant. Jon-Michael Ecker est chargé de lui donner vie, mais avant il a joué dans plusieurs programmes en espagnol. Il a joué El león dans « Narcos » et Guero dans « Queen of the South » aux États-Unis.