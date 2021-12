La commande urgente de Tom Holland et Zendaya avant Spider-Man: No Way Home

Pratiquement tout le monde s’attend à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la prochaine grande première de l’univers cinématographique Marvel qui a déjà été vue pour la première fois lors de la première de lundi à Los Angeles, en Californie. Certains avis critiques sont déjà disponibles, mais il est clair que les fans ne veulent rien savoir en détail, et c’est pourquoi Tom Holland et Zendaya ont livré un message très important.

Les fuites et révélations sur le film sont une constante depuis le début du tournage, mais il faut souligner qu’absolument Personne du MCU ou de Sony n’a officiellement dévoilé ces rumeurs.. Par conséquent, chaque mot qui a été commenté pendant plus d’un an jusqu’à cette semaine continue d’être quelque chose qui peut être nié et la vérité sera connue à l’intérieur du cinéma.

Le compte officiel du film sur les réseaux sociaux a publié une vidéo avec Holland, Zendaya et Jacob Batalon, lorsqu’ils ont fait une demande expresse : que les fans qui voient la cassette soient prudents et ne fassent pas de spoils. Alors que beaucoup peuvent dire que les fuites et une partie de la bande-annonce ont pu prévoir ce qui se passera dans l’intrigue, la vérité est que certaines critiques assurent que ce sera très différent des avancées révélées et que le mystère doit être maintenu.

« Pas de spoilers. Ne soyez pas cette personne. Si vous voulez être plus sûr, arrêtez de lire les commentaires, faites taire les mots-clés et commencez à rester en dehors des réseaux sociaux dès aujourd’hui ! Découvrez Spider-Man : No Way Home pour savoir ce qui se passe ! quand le film sortira en salles jeudi ! »ils ont écrit sur Twitter. Il s’agit de ce qui pourrait être le long métrage le plus important de l’histoire de la MCU, selon des ventes de billets qui ont déjà atteint un record dès leur premier jour.

À l’ère actuelle, où les gens peuvent échanger leurs pensées depuis un écran, il leur semble impossible de se protéger des spoilers, mais les fans doivent être prudents et essayer de ne pas entrer dans les réseaux pour éviter une mauvaise surprise. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira en salles en Amérique latine à partir du mercredi 15 décembre et dans le reste du monde à partir du lendemain.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂