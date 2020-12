Luciale: la véritable histoire du couple de 100 jours à tomber amoureux

100 jours pour tomber amoureux il a toujours un impact sur Netflix plus de deux mois après sa sortie. La série à succès Telemundo a suscité diverses réactions de la part des fans et l’une d’elles concerne le couple qu’ils forment. Lucia Sandoval Blanco et Alejandra Barrios Rivera. Les fans sont devenus fanatiques des personnages et leur ont même donné un nom: Luciale. Apprenez l’histoire derrière la fiction.

Comme dans des séries comme « Love in The Dark » avec Juliantina ou « Ensemble, le cœur ne se trompe jamais » avec Aristemo, les fans ont fait un jeu de mots pour définir les copines du célèbre programme Telemundo. Ils ont créé un fan club sur les réseaux sociaux et partagé des scènes de leur heureuse relation.

Quelles sont les actrices de Lucía et Ale en 100 jours pour tomber amoureuses?

Fernanda Urdapilleta et Macarena Garcia sont les interprètes de Lucia et Ale respectivement. Les jeunes actrices déplacent leur bonne relation devant la caméra parce que dans la vraie vie, ce sont de très bons amis. « Macarena et moi sommes les mêmes dans tout ce que nous faisons au quotidien. Littéralement complètement les mêmes: le même café, les mêmes goûts … tout, tout vraiment »Fernanda a déclaré dans une interview avec Telemundo.

Dans leurs réseaux sociaux, ils sont également affichés ensemble et généralement faire des vidéos Tik Tok. Au milieu de l’année, ils ont également fait vivre un Instagram en direct où ils se souvenaient des scènes qu’ils avaient enregistrées. En outre, Macarena a souligné que son amie a organisé son anniversaire lors du tournage et à partir de là, leur bonne relation a commencé. « Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps, mais nous ne nous étions jamais rencontrés », se souvient-il.

Les amis ont également revu le jour où ils ont donné leur premier baiser dans le tournage et ont révélé que le rire qui a été diffusé était naturel parce que le ventre de Fernanda rugissait. « Nous rions que mon ventre avait rugi et il est resté et il avait l’air joli », Express. La deuxième saison montrera comment la fréquentation entre ses personnages se poursuit.







Les jeunes actrices ont une autre coïncidence dans leur vie privée: ils ont tous les deux un petit ami. Alors que Garcia sort avec Yankel Stevan depuis 2019, Urdapilleta a une relation amoureuse avec Bernardo Marti il y a six ans.