« Le serpent »: ce qui s’est passé à la fin de la série Netflix et qu’est-ce que cela signifie

Inspiré de la figure de Charles Sobhraj, « The Serpent » (« The Serpent » dans sa langue d'origine) est une mini-série de la BBC et Netflix qui se concentre sur l'escroc et le voleur, qui a fini par devenir un dangereux tueur en série qui a terrorisé le soi-disant « Hippie Trail » ou « Hippie Trail », une route de voyageurs occidentaux qui allait de l'Europe à l'Asie du Sud.

La fiction des scénaristes Richard Warlow et Toby Finlay est basée sur des événements réels et se déroule dans le Bangkok des années 70, où Sobhraj était connu comme un élégant vendeur de bijoux, ce qui lui a permis de gagner la confiance de ses victimes.

Les premiers épisodes de « Le serpent»Montrez à Charles, sa compagne Marie-Andrée Leclerc et leurs associés capturant des touristes sans méfiance pour voler tout ce qu’ils possèdent puis les faire disparaître. De plus, il se concentre sur la relation entre Sobhraj et Marie, qui après l’avoir rencontré se fait appeler Monique.

Pendant ce temps, la disparition de deux routards à Bangkok attire l’attention d’un diplomate néerlandais, Herman Knippenberg, qui met même sa carrière en danger, car malgré les ordres de ses supérieurs, il continue d’enquêter sur l’affaire. Elle reçoit même des informations de Nadine, une voisine de la maison Kanit, qui aide à vendre les bijoux de Charles, mais elle ne sait rien des meurtres et veut aider Dominique.

Parfois, « Monique » doute de rester avec Charles et veut rentrer chez elle (Photo: BBC / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «LE SERPENT»?

Après s’être tourné vers diverses autorités sans succès, Knippenberg se tourne vers les médias pour arrêter Charles et Marie-Andrée, qui arrivent à Paris avec des projets fulgurants mais rencontrés avec peu d’enthousiasme. De plus, Charles devient l’homme le plus beau du monde.

Le dernier chapitre de « Le serpent»Commence le 28 juin 1976 en Inde, où Charles continue de commettre les mêmes crimes, mais sans l’élégance caractéristique, puisque ses nouveaux partenaires sont des toxicomanes et des sans-abri.

Marie-Andrée est toujours à ses côtés, mais elle ne veut plus supporter ses mauvais traitements et elle n’a plus de luxe pour se consoler. Elle lui crie qu’il est tout un mensonge, que sa mère n’a jamais voulu de lui et que si elle avait un enfant de lui, elle le tuerait, en réponse Charles la frappe.

Pendant ce temps, Jean appelle la police pour signaler la mort d’un homme et découvre qu’il a croisé la route du partenaire le plus recherché au monde. L’obsession d’Herman pour attraper des meurtriers le pousse à se distancier de sa femme.

Lorsque Charles est arrêté dans un restaurant alors qu’il empoisonne plus de trente touristes et tente de les voler, les autorités l’informent qu’après sa condamnation en Inde, il sera transféré en Thaïlande pour répondre d’autres accusations de meurtre.

Sept ans plus tard; En prison, Marie-Andrée et Charles sont dans la même cellule et elle lui dit qu’elle rentrera chez elle pour mourir après avoir passé un accord avec les autorités. Le 21 juillet 1997, Charles a une interview télévisée à Paris, après s’être échappé de la justice thaïlandaise parce que le crime dont il était accusé était prescrit.

Six ans plus tard, Charles se rend au Népal, un acte qui, selon Herman, est le produit de la vanité du meurtrier en quête de notoriété. Le diplomate Herman Knippenberg appelle la police népalaise et faxe la transcription de Marie-Andrée et est finalement arrêté.

Marie n’était que le remplaçant de Juliete, avec qui Charles est resté à la fin (Photo: BBC / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «LE SERPENT»?

Charles Sobhraj a reçu le nom de «Le serpent«Parce qu’il a volé et utilisé les passeports de ses victimes pour parcourir le monde et ne pas laisser une trace de leurs crimes. La série se termine avec Herman face à la mer et avec le texte suivant:

Les raisons de la décision de Charles Sobhraj de retourner au Népal en 2003 sont encore une question de conjecture et lui seul le sait.

En novembre 2004, il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Connie Jo Bronzich en décembre 1975. Sobhraj a perdu deux appels contre sa condamnation.

En 2010, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. En 2014, un tribunal népalais a déclaré Charles Sobhraj coupable du meurtre de Laurent Carrière, et il a été condamné à 20 ans supplémentaires. Il n’a pas contesté cette condamnation.

En décembre 2020, il restait incarcéré à Katmandou. Bien que la police thaïlandaise ait émis un mandat d’arrêt en 1976, Sobhraj n’est pas retourné en Thaïlande et n’y a été jugé pour aucun crime. Sans verdict de culpabilité, Sobhraj est présumé innocent.

Marie-Andrée Leclerc est décédée d’un cancer chez elle au Québec, au Canada, en 1984. Nadine et Remi sont retournés vivre en Thaïlande, mais sont divorcés. Dominique toujours en France, est marié et père de trois enfants.