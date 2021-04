« Super Girl »; Les créateurs veulent une «  saison finale significative  »

La sixième et dernière saison de «Supergirl» a débuté cette semaine, donnant le coup d’envoi de la finale des aventures de Kara Danvers / Supergirl dans l’univers CW dans une saison qui promet de présenter un grand fardeau de justice sociale.

Jessica Queller, l’une des showrunners et créateurs de la série, a fait allusion lors d’une récente conversation avec BD que l’intention derrière cette dernière saison est de présenter une série «d’éléments significatifs» non seulement en incluant des histoires sur l’inclusion et la diversité, mais aussi d’offrir au public une fin digne de la série.

Selon Queller, il y a des choses dans « Supergirl » qui comptent beaucoup pour ses scénaristes et qui reflètent beaucoup de choses qui se passent dans la vraie vie. « Nous avons quelques épisodes axés sur la justice sociale qui proviennent principalement des mouvements Black Lives Matter et de ce qui s’est passé l’été dernier. » Selon le créateur, ces événements sur l’inclusion et l’équité ont été d’une grande valeur lors des réunions d’écrivains.

«Et aussi, il y a un arc très satisfaisant pour Kara Danvers / Supergirl qui a à voir avec le début de l’épisode pilote de la saison 1. Vous savez, un peu comme une jeune fille insécurisée, babillante et aux yeux écarquillés qui se transforme en une très mature héroïne., intégrée et authentique pour le peuple », conclut-il.

Lors d’une récente conférence, Melissa Benoist, protagoniste de la série, aurait exprimé à Divertissement hebdomadaire un sentiment similaire concernant l’arc présenté dans son personnage, notant satisfait de la conclusion de l’histoire de « Supergirl ».

«Ils me l’ont présenté parce qu’ils voulaient savoir si j’avais quelque chose à dire sur l’endroit où je voulais voir Kara se terminer à la fin de la série. Je n’avais qu’une seule demande et ce n’était pas quelque chose qu’ils envisageraient de faire. Et ils m’ont présenté la fin et c’est vraiment charmant. C’est une belle fin. Je me sens fantastique à ce sujet », conclut Benoist, qui assure que« Supergirl »est arrivé au point exact de sa conclusion.