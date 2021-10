Le film d’horreur Prime Video que vous ne voudrez pas manquer si vous avez aimé la messe de minuit

En 2020, Blumhouse il s’est joint à Vidéo principale présenter une nouvelle collection de films d’horreur destinée à accueillir des cinéastes moins connus. C’est ainsi qu’il est né Bienvenue à la Blumhouse, qui est revenu cette année et cette semaine présentera deux nouveaux titres. Ce sont les derniers annoncés dans cette collection d’histoires d’horreur.

La déclaration signée par Julie Rapaport, co-réalisateur de Amazon Studios, assuré de Bienvenue à la Blumhouse: « Nous sommes ravis de lancer cette série de films originaux stimulants et provocateurs. Cela a été très excitant de réunir nos partenaires de Blumhouse avec ces nouveaux cinéastes émergents « . De plus, ils avaient promis : « Faire peur et ravir les fans du genre comme les nouveaux venus ».

Le manoir, avec Mères, sera le dernier film à apparaître sur la plateforme de Diffusion. Dirigée par Axelle carolyn, se concentre sur la vie de Judith Albright, une femme transférée dans une maison de retraite après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Là, vous commencerez à voir des présences surnaturelles qui semblent s’emparer des habitants de la maison.

Les stars de cinéma Barbara Hershey, dont l’œuvre la plus connue ces derniers temps était Cygne noir, près de Natalie Portman. Ce sera la huitième bande de cette collection née en 2020, où des titres tels que Le mensonge et Boîte noire. Les deux autres histoires présentées cette année étaient L’enfer du bingo et Noir comme la nuit, qui s’ajoutent à Mères et ce qui précède Le manoir.

The Dark House: la première d’horreur de l’année est maintenant dans les salles

S’il s’agit de grandes productions d’horreur, l’une des grandes surprises de l’année a été La maison noire. Protagonisée par salle Rébecca, se concentre sur la vie d’une femme qui vient de devenir veuve, après que son mari a décidé de se suicider. Loin de déménager, il choisira de continuer sa vie dans la maison qu’ils ont construite ensemble, jusqu’à ce que tout commence à devenir un peu sinistre.

Dirigée par David Bruckner, le long métrage des 20th Century Studios s’appuie fortement sur la construction visuelle. La perspective et les points de vue seront une grande partie de cette histoire qui, avec quelques jumpscares, parviendra à garder le spectateur en haleine tout le temps. Le film est sorti le 23 septembre et sera disponible sur Étoile + quelque part en novembre.

