Robert Pattinson admet qu’il était « terrifié » de regarder The Batman

Les fans sont ravis de voir Le Batman fait enfin son chemin vers les salles en mars, mais regarder la coupe finale pour la première fois était un défi pour Robert Pattinson. Dans le nouveau film, Pattinson fait ses débuts avec son incarnation de Bruce Wayne, le dernier d’une série d’acteurs à jouer un Batman en direct sur grand écran. Il existe des plans provisoires pour développer des suites en plus d’émissions dérivées distinctes en cours de développement chez HBO Max.

Inutile de dire qu’il y a beaucoup de pression sur Pattinson avant la sortie de ce film. Ce fait n’a pas échappé à Pattinson lui-même, qui a assez de mal à regarder ses propres films. Lors d’une récente apparition sur Jimmy Kimmel en directl’acteur a expliqué à quel point il était terrifié à l’idée de regarder Le Batman. Il admet également qu’il a « peur » de la sortie, peut-être avec des enjeux si élevés et avec autant d’attention du grand public sur la sortie de ce film.

« J’étais absolument terrifié. Je n’ai pas eu aussi peur de sortir un film depuis si longtemps. Je n’ai même pas sorti de film depuis très longtemps ! Je veux dire, j’avais vu les 90 premières minutes par moi-même dans un IMAX avant et je savais que les 90 premières minutes étaient super. Mais j’ai en quelque sorte pris cette habitude où j’ai en quelque sorte réalisé que je devais être dans un équilibre parfait de sérotonine pour regarder mes propres trucs et, comme, alors J’ai besoin de… j’ai besoin de m’entraîner deux heures avant, j’ai besoin d’une énorme quantité de sucre et de caféine et donc, peu importe ce que je regarde, je me dis « oui ! » »

L'attente de Batman est presque terminée







Robert Pattinson pourrait avoir des émotions mitigées, mais tout le monde attend avec impatience la sortie de Le Batman. Vous ne pouvez pas reprocher aux fans d’être particulièrement excités pour cette version. Si tout s’était déroulé comme prévu, nous aurions obtenu le film il y a longtemps, mais la pandémie et les retards de production associés ont mis un terme à ces plans. Après un processus de production long et difficile, le film a finalement été terminé et nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la première.

Matt Reeves dirige Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Avec Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, le film met en vedette Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Colin Farrell dans Oswald Cobblepot, John Turturro dans Carmine Falcone, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright dans Jim Gordon. Vous pouvez lire le synopsis ci-dessous.





Batman s’aventure dans le monde souterrain de Gotham City lorsqu’un tueur sadique laisse derrière lui une traînée d’indices énigmatiques. Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez lui et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, il doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps dans la métropole.

Le Batman sortira dans les salles de cinéma le 4 mars 2022.





