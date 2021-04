Le film Supergirl avance toujours chez Warner Bros.

Les fans de DC ressentent sans aucun doute un élancement de déception suite à l’annonce d’Ava DuVernay Nouveaux dieuxet James Wan’s Aquaman retombées, La tranchée, ont été mis sur les tablettes, mais heureusement, il y a de bonnes nouvelles, car enfouie dans le rapport est la confirmation que Warner Bros. poursuit son projet Super Girl film. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le projet pour le moment, il sera probablement dirigé par Les jeunes et les agités star Sasha Calle, qui a récemment remporté le rôle de Super Girl dans la prochaine aventure de DC, Le flash.

Né Kara-Zor-El, Super Girl est Kal-El AKA Superman cousine, qui a également été transportée sur Terre par son père pour sauver sa vie lorsque Krypton a commencé à s’effondrer. Imprégnée des mêmes pouvoirs incroyables que sa cousine par le soleil jaune de la Terre, Supergirl est adoptée par les Danvers et prend l’identité secrète de la lycéenne Kara, devenant finalement la protectrice de National City. Super Girl est l’un des héros les plus puissants de l’univers DC, considéré comme encore plus puissant que Superman, et a été membre de la Ligue de justice, avec une pléthore d’histoires qui feraient facilement le saut de la bande dessinée à l’adaptation en direct.

Alors que pour voir quand ils se dessinent Super Girl, Le flash Le réalisateur Andy Muschietti a assuré aux fans qu’elle était la bonne actrice pour le poste. Muschietti a regardé toutes les auditions avec le patron de DC Films Walter Hamada et les producteurs et a été époustouflé par la capacité de l’actrice à faire preuve à la fois de ténacité et de vulnérabilité. « J’ai vu plus de quatre cents auditions », a révélé Muschietti. « Le vivier de talents était vraiment incroyable et il était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice qui était destinée à jouer ce rôle. »

Sasha Calle fera ses débuts dans The Flash, et bien que l’on ne sache pas grand-chose sur son rôle dans les débats, le film s’inspirerait de l’arc de la bande dessinée. Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Désorganisant la chronologie avec ses manigances rapides, Barry émerge dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite.

Cette version falsifiée de l’univers DC trouve plusieurs versions alternatives d’icônes DC bien-aimées, y compris Homme chauve-souris et plusieurs autres Ligue de justice membres. Avec Henry Cavill’s Homme d’acier nulle part en vue, il est possible que Calle Super Girl est devenu le plus grand super-héros de la Terre dans cet univers alternatif.

Pour ce qui est de Nouveaux dieux et La tranchée, Warner Bros. a publié hier une déclaration concernant l’annulation des deux projets en déclarant: « Dans le cadre de notre liste DC, certains titres de développement hérités, notamment New Gods et The Trench, n’iront pas de l’avant. Nous remercions nos partenaires Ava DuVernay, Tom King , James Wan et Peter Safran pour leur temps et leur collaboration au cours de ce processus et nous attendons avec impatience la poursuite de notre partenariat avec eux sur d’autres histoires de DC. Les projets resteront entre leurs mains habiles s’ils devaient avancer dans le futur. «

Le public peut voir Calle comme Super Girl lorsque Le flash arrive sur les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient de The Hollywood Reporter. cosmic.comicbooks sur Instagram est responsable du topper.

