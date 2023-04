Le scénario initial plus sombre de Zack Snyder pour Justice League a été éclairci après la demande du studio

La Ligue des Justiciers de Zack Snyder a marqué l’aboutissement de la vision de Snyder pour l’univers cinématographique de DC. Le film était très attendu, les fans attendant avec impatience sa sortie après des années de campagne pour sa création. L’approche de Snyder en matière de narration a toujours été visuellement frappante, et son utilisation du symbolisme dans Justice League illustre son style distinct. Lors d’un récent épisode du podcast Pizza Film School animé par les Russo Brothers, Zack Snyder a révélé que son scénario original pour Justice League était beaucoup plus sombre et étrange.





La réponse du studio à Batman contre Superman ont joué un rôle important dans les modifications apportées au scénario, car ils pensaient que ce n’était pas assez drôle. Snyder a déclaré qu’ils avaient apporté des changements importants pour alléger le ton général du film, et sa coupe de Ligue des Justiciers se situe entre le scénario original et les exigences du studio. Cependant, Snyder a conservé certaines des scènes les plus intenses du scénario original, qu’il pensait que le public voudrait voir.

« Maintenant, je vais être honnête que lorsque le script – ce qui s’est passé avec Justice League, c’est que nous avions un très … Le script original était plus sombre et plus étrange. Et puis quand Batman vs Superman est sorti, et le studio était comme ‘C’est pas assez drôle ! Les gens veulent des films plus drôles ! Ils veulent des trucs drôles ! Nous sommes revenus en arrière et avons fait une grande sorte de … allégé le film dans son ensemble. Et je dirais que ma coupe de Justice League est une sorte de … est entre les deux.

Il a continué:

« J’ai toujours conservé certaines des choses les plus intenses que j’ai tournées de toute façon, [that] Je pensais, rétrospectivement, qu’ils voudraient de toute façon – en s’assurant bien sûr d’avoir ce qui était sur la page, mais nous avions cet autre script. Je pense que dans le script original, Lois et Batman se sont réunis, vous savez brièvement – ​​il y avait cette toute autre chose que tout le monde était comme ‘Oh mon dieu, tu ne peux pas faire ça.’ [laughs]. Parce que Superman est mort, et j’étais comme ‘Lois est une personne assez incroyable. Ouais, alors… »





Pourquoi la Justice League de Zack Snyder n’a pas été publiée en tant que série en six parties

La sortie de Zack Snyder Ligue des Justiciers en 2021 était un événement très attendu pour les fans. La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses personnes à rester chez elles et a entraîné une augmentation significative de la demande de contenu en streaming. En conséquence, Warner Bros. a vu une opportunité d’ajouter plus de contenu à sa plateforme de streaming, HBO Max, et a décidé d’autoriser Snyder à publier sa version de Justice League sur la plateforme.

Lors d’un récent épisode du podcast Pizza Film School, le réalisateur Zack Snyder a expliqué pourquoi il avait divisé Justice League en chapitres. Selon Snyder, cela a été fait pour créer un entracte pour les téléspectateurs à la maison qui pourraient avoir besoin de faire une pause ou de faire une pause pendant le film. Snyder a poursuivi en expliquant qu’à l’origine, il y avait eu des discussions sur la libération La Ligue des Justiciers de Zack Snyder sous la forme d’une série en six parties. Cependant, ce plan a été abandonné en raison de règles juridiques qui empêchaient la sortie du film dans ce format.

Joe Russo, l’un des animateurs du podcast, a ajouté qu’il y avait probablement des problèmes liés aux contrats de télévision pour le casting si le film était divisé en une série, et cela affecterait la façon dont les paiements seraient traités. La décision de sortir le film en plus de quatre heures a été prise à la place, permettant aux téléspectateurs de regarder l’intégralité du film en une seule séance ou en plusieurs parties sur plusieurs jours. Cette décision a été considérée comme une meilleure option car elle donnerait aux téléspectateurs une expérience plus complète de la véritable vision de Snyder pour le film.