Chris Evans et Ana de Armas ajoutent les Avengers à Ghosted

L’ancien Captain America a annoncé que certaines figurines Marvel participeront à son nouveau film Apple TV+. Ce sont les camées possibles selon les fans de la franchise de super-héros.

©Apple TV+Chris Evans et Ana de Armas jouent dans Ghosted.

En seulement deux jours, Chris Evans et Ana de Armas ils seront de retour à l’écran. Le duo, qui a déjà tourné plus d’un film en tête d’affiche, prépare désormais le lancement de Fantômeson film d’amour et d’action qui atteindra AppleTV+. Et, comme le protagoniste lui-même l’a admis, certains de ses anciens camarades de classe merveille Ils auront leur rôle dans le film.

sera le prochain le 21 avril lorsque la plateforme de streaming intègre Fantôme à votre catalogue dans le monde entier. Sous la direction de Dexter Fletcher, l’histoire suit Cole, un honnête homme qui tombe amoureux de l’énigmatique Sadie. Sa vie prend une tournure inattendue lorsqu’elle découvre qu’elle est un agent secret.

« Avant de pouvoir décider d’un deuxième rendez-vous, Cole et Sadie se lancent dans une aventure internationale pour sauver le monde.», explique le synopsis de Fantômeécrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna et Erik Sommers. De même, le casting participe également Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris et Tate Donovan. Quels acteurs Marvel rejoindront cette production ?

+ Acteurs Marvel venant à Ghosted avec Chris Evans

Chris Evans a su être une figure Marvel pendant des années en se mettant à la place de Capitaine Amérique. Maintenant, il s’est éloigné de la franchise et est prêt pour la première de Fantôme avec Ana de Armas. Y aura-t-il des apparitions de ses anciens collègues super-héros? L’acteur a détaillé sur Good Morning America : « Il y a quelques camées. Certains anciens amis de Marvel participent. Je déteste demander aux gens de faire des camées, c’est le pire, ça doit rentrer dans leur emploi du temps. Mais ces gars ont relevé le défi et étaient là pour moi. C’était super”.

Les théories des fans n’ont pas tardé à apparaître et certains ont rapidement spéculé avec un camée de Scarlett Johanssonl’actrice qui personnifiait Veuve noire et qu’elle a été choisie à l’origine pour jouer dans Fantôme. En raison de problèmes de calendrier, ce rôle a finalement été rempli par Ana de Armas, avec qui Chris Evans a partagé un casting dans Couteaux sortis et L’homme grisles deux films disponibles sur Netflix.

De même, en 2022, le cinéaste Dexter Fletcher écrivait sur Instagram lors du tournage de Fantôme: « Un petit oiseau m’a parlé du camée d’un ami”. C’est pourquoi certains adeptes insistent sur le fait qu’il pourrait s’agir d’une participation de ceux qui utilisent des noms d’oiseaux dans Marvel. Ces options sont réduites à Jérémy Rennerqui a joué oeil de faucondéjà Anthony Mackiequi a su être Faucon et maintenant il remplit l’espace vide de Chris Evans en tant que nouveau Captain America.

