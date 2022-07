Pourquoi Valkyrie est importante dans Thor : Love and Thunder

merveille

Valkyrie est devenue l’un des personnages les plus importants de la mythologie de Thor dans l’univers cinématographique Marvel. Parce que?

©IMDBValkyrie dans Thor : Amour et Tonnerre

Thor : Amour et tonnerre présente le Dieu du Tonnerre menacé par Gorr The God Butcher, un personnage qui a perdu tout ce qu’il aimait et a donc juré d’éliminer toutes les divinités à l’aide de l’épée Necrosword, qui lui confère des capacités spéciales, lui permettant d’affronter Stormbreaker et Mjolnir. De son côté, l’Asgardien monte une équipe composée de Valkyrie, Korg et Jane Foster dans le rôle de Mighty Thor contre ce méchant.

Loki n’est plus présent dans ce quatrième opus de Thor et c’est pourquoi il est important de garder un personnage Asgard actif dans le film. Walkyrie est Le roi du nouvel Asgard et un guerrier de grandes capacités. Elle a regardé toute sa mort « sœurs » dans une confrontation contre Hela, la déesse de la mort, avec qui il a eu sa revanche dans le film ragnarok dirigée par Taika Waititi Comme amour et tonnerre.

L’importance de Walkyrie

Dans cette opportunité et avec la menace de Gorr The God Butcher, Thor a besoin d’alliés puissants, de vrais guerriers, pour tenter de convaincre plus de dieux de se joindre à eux contre ce nouveau méchant qui effectue un massacre efficace avec chaque dieu qui se croise. Walkyrie ? Il porte ses poignards et un haut-parleur avec de la musique à écouter pendant qu’il part au combat.

Une fois sur l’Olympe quand Zeus se moque de Thor et de la nécessité d’abattre Gorr The God Butcher. Les choses deviennent incontrôlables et Valkyrie entre en action aux côtés de Jane Foster. Le dieu du tonnerre parvient à voler la foudre de Zeus et est le personnage de Tessa Thompson celui qui finit par l’utiliser contre Gorr. Bien sûr, Thor a Stormbreaker et Jane Foster Mjolnir. Cette arme sacrée sera-t-elle suffisante pour affronter la puissante Necrosword ? Le suspense!

Valkyrie est un personnage qui prend au sérieux sa responsabilité de roi d’Asgard, un titre qui en réalité aurait dû être hérité par Thor, mais que le dieu du tonnerre a préféré laisser à son amie, connaissant bien son peuple et ayant plus de temps à consacrer. à sa terre. Dans amour et tonnerre nous pouvons voir à quel point Asgard est une destination touristique majeure bien développée grâce à l’administration efficace de ce guerrier.

L’importance de Valkyrie ? Elle est une alliée inestimable de Thor, un compagnon qui ne lui dit jamais « Non » à un défi et c’est pourquoi il est très important contre la menace de Gorr Le Dieu Boucher en même temps qu’il accompagne le Viking de l’espace lors d’un moment très spécial de sa vie avec le retour de Jane Foster qui génère des sentiments d’amour pour le personnage joué par Chris Hemsworth. ¡Tessa Thompson fait un excellent travail en tant que Valkyrie !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂