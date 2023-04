Bilan de la saison 2 de Pálpito, une série effrayante et fascinante à couper le souffle

La première saison de Pressentiment Ce fut, sans aucun doute, une histoire passionnante, captivante et nouvelle, notamment en raison du sujet dont elle traite : trafic d’organes. Mais maintenant, avec sa deuxième édition, qui est arrivée sur Netflix ce mercredi 19 avril, elle a été renouvelée non seulement pour les épisodes, mais aussi pour l’adrénaline, l’action et le drame.

Il faut se rappeler que, dans la première partie, les choses ont complètement changé pour Simón et Camila. Lui, d’une part, a été contraint de se rendre au Mexique après avoir sauvé sa fille d’un enlèvement et, d’autre part, elle a fait semblant d’être morte et s’est rendue en Turquie pour échapper à Zacarias. Mais, pour ces nouveaux épisodes, le trio le plus controversé de l’histoire revient enveloppé dans un grand drame.

Après un an et demi sans se voir, Camila et Simón se retrouvent jusqu’à ce que Zacarías apparaisse pour tronquer leur paix et, surtout, leur amour. Mais, au-delà de cela, Je viens de regarder les deux premiers épisodes de Pressentiment Il m’a suffit de savoir que, malgré le fait que le trafic d’organes continue d’être le point de départ de l’histoire, il y a maintenant un nouveau nœud à développer : la vengeance.

Interpreté par Sébastien Martinez, Zacarías est à nouveau le méchant, mais cette fois avec un seul objectif : que Camila (Ana Lucía Domínguez) et Simón (Michel Brown) lui demandent pardon même à genoux. Avec ce personnage, il n’y a pas seulement l’excellent travail de l’acteur, qui parvient à donner des frissons avec sa performance, mais aussi le scénario parfait de cette série originale de Netflix.

Le scénario encadre tout le drame vécu par Zacarías après la disparition de Camila du premier épisode. C’est un jeu parfait de tristesse, de tromperie et de manipulation qui a, derrière lui, un esprit brillant comme Martínez pour mener à bien un travail qui génère deux choses : de l’empathie parfois et des frissons chez d’autres.. Mais, la réalité est qu’il n’est pas le seul.

Michel Brown, jouant à nouveau Simón Duque, montre une version renforcée de son personnage. Désormais, il n’est plus la victime qui se focalise sur seulement deux sentiments : la tristesse et la vengeance. En cette saison et après tout ce qui s’est passé, Simón regorge d’atouts et n’a qu’un seul objectif : protéger sa famille à tout prix. C’est là, encore une fois, que la grande combinaison entre l’acteur et le scénario est évidente.

Cependant, qui a dépassé mes attentes étant le seul à avoir réussi à briser le quatrième mur entre le spectateur et la fiction est Ana Lucía Domíngez dans la peau de Camila. Malgré le fait que son intrigue soit toujours très dramatique, l’actrice s’est avérée être l’idéale pour ce rôle. Son personnage, dans cette édition, est une combinaison idéale entre la peur, la froideur et les émotions qu’il capte complètement.

Les trois acteurs, tout au long des dix épisodes, ont un rôle fondamental pour que l’histoire passionnante se déroule de telle sorte qu’à la fin de chaque chapitre, on en redemande. Car, s’il y a quelque chose que cette série a, c’est qu’elle sait capter du début à la fin en jouant, comme dans la première saison, avec la psychologie du spectateur.

Dans sa manière de réaliser chaque scène, chaque moment dramatique que vivent les personnages est à la fois passionnant et sublime. car d’ailleurs maintenant Pressentiment Il se concentre non seulement sur la façon dont le marché noir profite du trafic d’organes, mais aussi sur la façon dont une famille peut être votre force malgré la vengeance d’une autre qui tente de la ruiner.

Et maintenant, Ce qui rend la deuxième édition tellement meilleure que la première, c’est que Netflix a mis de côté ces scènes surréalistes qui ont rompu avec l’enthousiasme de voir une histoire qui pourrait être vraie.. Maintenant, il est si sombre et énigmatique qu’il a le pas pour devenir l’une des meilleures éditions du géant du streaming.

