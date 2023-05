Ben Affleck frappe une autre bombe de tomates pourries avec Hypnotic

Ben Affleck a eu beaucoup de succès en tant qu’acteur et réalisateur, mais il a également livré un certain nombre de flops dans sa carrière. La sortie ce week-end de Hypnotique, le nouvel effort de réalisateur de Robert Rodriguez, a malheureusement décroché Affleck avec un autre score de Rotten Tomatoes en baisse rapide et un box-office qui devrait générer moins de 5% de son budget déclaré lors de son week-end d’ouverture.





Cela fait suite à la sortie en salles décevante de la sortie en avril d’Affleck de Air, le biopic Michael Jordan et Nike d’Amazon Studios, bien que ce film ne devait de toute façon jamais sortir dans les cinémas et ne serait donc pas considéré comme un flop par le studio. La grande différence quand il s’agit de Hypnotique cependant, ce sont les critiques, qui ont été parmi les pires pour tous les films Affleck de la dernière décennie.

Selon Deadline, le box-office d’ouverture de Hypnotique devrait rapporter environ 2,5 millions de dollars pour le week-end. Pour un film qui a toujours été destiné au grand écran, cela ne peut être rien de moins qu’une déception pour toutes les personnes impliquées, et avec un score de critique actuel de 38%, ceux qui sont influencés par le site ne chercheront certainement pas à affluer en salles dans les semaines à venir. Cependant, la seule lueur d’espoir est que jusqu’à présent, le public a été légèrement plus gentil, lui donnant un taux d’approbation de 62 %. Évidemment, c’est loin des meilleurs films d’Affleck, bien qu’il puisse revendiquer au moins un succès au box-office cette année pour sa petite apparition dans Le flash.

Ben Affleck fera ses dernières apparitions en tant que Batman cette année.

Images de Warner Bros.

Bien qu’il ait semblé à un moment donné que la version originale de Ligue des Justiciers signalerait la fin de la course d’Affleck en tant que Batman, l’acteur est depuis apparu dans la coupe du film de Zack Snyder, et apparaît également dans Le flash et, selon les rumeurs, Aquaman et le royaume perdu. Bien qu’il n’ait pas pris le meilleur départ de son voyage à DC lorsque Batman contre Superman a été critiqué par les critiques et Ligue des Justiciers a subi un sort similaire, le point de vue d’Affleck sur Batman a grandi chez certains fans au fil des ans. Récemment, l’acteur a révélé quelques détails sur la raison pour laquelle son film Batman n’a jamais eu lieu.