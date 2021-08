Le Royaume : toutes les informations sur le personnage de Diego Peretti

Après une année très dure pour l’industrie audiovisuelle en Argentine, Netflix a décidé de miser sur ses productions et vendredi prochain il en rajoutera à son catalogue Le Royaume. Cette série dramatique a été écrite par Claudia Piñeiro et réalisée par Marcelo Piñeyro et suit l’histoire d’un candidat à la vice-présidence qui, après l’assassinat de son colistier à la fin de la campagne, doit prendre sa place.







Emilio Vázquez Pena, joué par Diego Peretti, est le principal protagoniste de Le Royaume. Ce pasteur de l’Église de la Lumière se présente comme vice-président dans la formule d’Armando Badajoz sans se douter de la haine que certains électeurs ont pour eux. C’est pourquoi, après le meurtre fatidique de sa compagne, « l’homme de Dieu » découvre son vrai moi.

À tel point que la vraie question est de savoir qui est Emilio Vázquez Pena. De Spoiler, nous révélons quatre choses que vous devez savoir sur ce personnage avant la première de Le Royaume.

4 choses à savoir sur Emilio Vázquez Pena, le protagoniste d’El Reino :

1. Votre vie est liée à Dieu :

Comme cela se passe réellement en Argentine, le personnage de Diego Peretti est l’un des bergers les plus célèbres d’Amérique latine. De religion chrétienne, Emilio dirige l’Église de la Lumière pendant des années et, pour cette raison, il a ajouté un grand nombre de fidèles.

Emilio est lié à Dieu. Photo : (Netflix)



2. Il est père de trois enfants :

Avec Elena (Mercedes Morán), Emilio a non seulement formé une grande famille dans son Église, mais aussi dans sa vie personnelle. À la suite de leur mariage, trois enfants sont nés : Pablo (Patricio Aramburu), Magdalena (Victoria Almeida) et Ana (Vera Spinetta), qui ont également leur part respectée dans cette histoire.

3. Vous avez une décision à prendre :

« Ils ont tué mon colistier», confesse Emilio dans la bande-annonce officielle de la série. A tel point que, désormais vice-président, c’est à lui de décider : retrouver l’assassin ou remplir son devoir de citoyen ?

Emilio doit décider s’il sera président. Photo : (Netflix)



4. Sa relation avec Elena :

Mercedes Morán donne vie à Elena, la femme d’Emilio et avec qui il a un lien »guidé par le chemin du Seigneur”. Cependant, votre mariage pourrait vous apporter plus de problèmes que vous n’en avez déjà. Elena est-elle votre partenaire ?